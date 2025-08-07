Apple rivoluziona gli schermi degli iPhone: pronti i nuovi display Tandem OLED



Secondo un recente report pubblicato in questi giorni e proveniente dalla Corea, nei progetti di Apple ci sarebbe quello di evolvere i display degli iPhone tramite la tecnologia Tandem OLED, già utilizzata sull’iPad Pro M4 e che ha raccolto enormi consensi.

Tecnologia Tandem OLED su display OLED dal 2028? Tutti i dettagli

Crediti: Sound and Video Contractor

Sarebbe il 2028 l’anno in cui, in base a solide indiscrezioni, Apple porterebbe finalmente la tecnologia Tandem OLED sui propri iPhone. Un vero e proprio upgrade dato che questa tecnologia vedrebbe la sovrapposizione di due strati di pannelli OLED che, come dice il nome stesso, lavorerebbero in tandem per migliorare le prestazioni rispetto ad oggi, dove i display degli smartphone di Cupertino sono realizzati con un singolo strato.

Questo porterebbe una maggiore luminosità oltre che un notevole miglioramento in termini di efficienza energetica. Rispetto alla via “tradizionale”, però, Apple starebbe pensando di implementare i due pannelli evitando il raddoppio di tutti i subpixel concentrandosi, invece, solo su quelli blu, notoriamente più soggetti a degradamento e traendo anche vantaggi sul piano dei costi di produzione.

Il primo iPhone a montare questo display sarà sicuramente un modello top di gamma, quindi Pro, ed essendo prevista la data del 2028 dovrebbe trattarsi di un iPhone 20. A produrre i pannelli potrebbero essere LG Display e Samsung Display con cui Apple è già in trattativa da diverso tempo.