iPhone 17 Pro: il prezzo sarà più alto, ma con un’importante novità

L’attesa per iPhone 17 si fa sentire, ma mentre sembrano mancare ancora diverse settimana alla presentazione ufficiale, sul web continuano a spuntare nuove indiscrezioni. Questa volta, per esempio, è il turno dei possibili prezzi dei nuovi smartphone di Apple, che quest’anno potrebbero subiro un aumento di prezzo, ma per un buon motivo.
iPhone 17 Pro dice addio ai 128 GB, ma il prezzo sale
Stando alle prime indiscrezioni sul modello iPhone 17 Pro condivise dal celebre leaker Instant Digital, il prezzo potrebbe partire da $1.049, con un aumento di $50 rispetto all’iPhone 16 Pro. Ma l’incremento di prezzo, tuttavia, porterebbe con sé un vantaggio significativo: la capacità di storage base sarà raddoppiata a 256GB.
Attualmente, l’iPhone 16 Pro parte da 128GB a $999, mentre la versione da 256GB costa $1.099. Questa mossa strategica di Apple potrebbe essere percepita dagli utenti come un aumento del valore dello smartphone, offrendo più spazio di archiviazione per un aumento di prezzo più che modesto, semplificando al contempo la linea di prodotti. Si ipotizza che l’aumento sia dovuto a costi dei componenti più elevati e ovviamente ai dazi commerciali.
La presentazione di iPhone 17 dovrebbe avvenire nelle prime settimane di settembre, con un possibile lancio una settimana più tardi, come di consueto.