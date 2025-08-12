iPhone 17 Air con A19 Pro, ma sarà una versione depotenziata?

La grande novità della lineup di prossimi iPhone sarà rappresentata probabilmente dal modello Air, un nuovo smartphone ultra-sottile che potrebbe attrarre maggiormente chi non è stato ancora conquistato dal design dei dispositivi di Apple. L’attesa è tanta, ma grazie ad un nuovo filmato con render in 3D oggi possiamo dare una prima occhiata a quello che potrebbe essere il look di iPhone 17 Air.

Il blocco fotocamera del nuovo iPhone 17 Air potrebbe essere simile a quello dei Pixel

Nel filmato, frutto della collaborazione tra Front Page Tech e Zellzoi, l’inedito iPhone 17 Air appare estremamente sottile, con uno spessore di appena 5.5 millimetri. Il design resta invariato rispetto agli altri smartphone di Apple, ma la grande novità sarebbe rappresentata da una nuova isola in rilievo per il blocco fotocamera, molto simile a quella che abbiamo potuto apprezzare con diversi Pixel di Google.

Nonostante non ci siano ancora dettagli su quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche, i primi rumor suggeriscono che per favorire un prezzo più accessibile Apple abbia deciso di optare per un hardware meno performante, soprattutto per quanto riguarda la fotocamera. Il top di gamma, infatti, rimarrà iPhone 17 Pro, mentre il nuovo Air potrebbe posizionarsi un gradino sopra il modello standard.

Crediti: MacRumors

Nuove indiscrezioni, tuttavia, suggeriscono che il display di iPhone 17 Air possa essere effettivamente più grande di quanto indicato fino ad ora. Se anche il video render mostra uno schermo da 6.55″, negli ultimi giorni il podcaster Jon Prosser è tornato sull’argomento, indicando come possibile un display a 6.7″, con uno spessore di 5.64mm per il nuovo smartphone ultra-sottile. Il leaker Icen universe, invece, suggerisce che l’isola per la fotocamera avrà uno spessore di 4mm, portando così lo spessore totale dello smartphone a circa 9.5 millimetri. Nell’immagine qui sotto è possibile vedere un confronto tra quelli che potrebbero essere iPhone 17 Pro e iPhone 17 Air, con il modello ultra-sottile estremamente più piccolo rispetto al fratello maggiore.

Crediti: Majin Bu @ Twitter/X

In rete, inoltre, sono emerse nuove immagini dei dummy (essenzialmente scocche prive di hardware al loro interno, utilizzate per mostrare il design di un dispositivo) che svelano nuovamente l’intera gamma di iPhone 17. Il modello Air risulta essere incredibilmente sottile, ma stando alle indiscrezioni lanciate da Mark Gurman manterrà comunque la porta USB-C. Per la rivoluzione del primo iPhone “port-free“, infatti, potrebbe essere necessario aspettare ancora qualche anno, nonostante Apple abbia deciso solo all’ultimo di introdurre la porta USB-C sul modello Air.

iPhone 17 Air pic.twitter.com/SxMfuL9WWj — Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 7, 2025

Le versione dummy create dai mockup circolati in rete, inoltre, sono tornati a mostrarsi nuovamente in dettagliati video realizzati dai celebri Unbox Therapy e Apple Track. Lo smartphone ultra-sottile di Apple potrebbe davvero stupire le sue dimensioni, anche se resterà da capire quanti sacrifici hardware saranno fatti in nome di un form factor tanto ridotto. Potete vedere il filmato completo qui sotto.

Nell’ultimo filmato arrivato in rete, inoltre, lo youtuber mette a confronto il nuovo iPhone 17 Air con i dummy dell’intera lineup che potrebbe essere presentata nel mese di settembre. Lo smartphone ultra sottile sorprende per il suo design, ma basterà a far breccia nel cuore degli utenti, nonostante le limitazioni tecniche? Lo scopriremo soltanto tra qualche mese.

Il display, secondo le informazioni condivise dall’insider Majin Bu, dovrebbe essere un OLED da 120 Hz ma senza ProMotion e Always-on Display (stando ad un recente leak di Fixed Focus Digital, confermato in parte anche da Digital Chat Station), dotato notch con Dynamic Island e protetta dal vetro Ceramic Shield. Sotto la leggerissima scocca in alluminio serie 7000 da appena 25-30 grammi (per un peso complessivo di 146 grammi), si nasconderebbe un chip A19 e una batteria al silicio-carbonio, con una fotocamera singola da 48 MP.

La seconda beta di iOS 26, tuttavia, potrebbe aver svelato anche quella che sarebbe la risoluzione dei nuovi display di iPhone 17 Air. Il classico wallpaper del sistema operativo, infatti, nella versione di test è apparso in una inedita versione da 420×912@3x, che si traduce in una risoluzione di 1260 x 2736 pixel. Non appartenente a nessun iPhone conosciuto, infatti, questa risoluzione potrebbe essere proprio quella dell’inedito smartphone ultra-sottile.

In rete, tuttavia, sono emerse le immagini delle nuove pellicole destinate all’intera serie di iPhone 17, con una novità sostanziale per quanto riguarda il display del nuovo modello Air. Rispetto a tutti gli altri modelli, infatti, iPhone 17 Air potrebbe avere la fotocamera frontale nella posizione opposta a tutti gli altri. Il motivo, attualmente, è sconosciuto: probabilmente si tratta di un cambiamento apportato per rendere il dispositivo ancora più sottile.

Crediti: Majin Bu Official

Per quanto riguarda invece le colorazioni, il nuovo iPhone ultra-sottile potrebbe essere disponibile in un’inedita livrea con sfumature di blu. Secondo il leaker Fixed Focus Digital, infatti, Apple avrebbe messo a punto una colorazione completamente nuova per questo smartphone, con un blu/azzurro particolarmente tenue, che potrebbe addirittura essere confuso con il bianco in condizioni di scarsa illuminazione. Le altre tre, come mostrato dal leaker Majin Bu, invece, saranno più classiche: nero, bianco e light gold.

Crediti: Majin Bu

La scocca del dispositivo, inoltre, potrebbe essere realizzata in Titanio, proprio come i modelli Pro e Pro Max, stando all’ultimo report dell’analista Pu. Secondo quanto emerso da un leak di Fixed Focus Digital, invece, sotto la scocca potremmo effettivamente trovare il nuovo chip A19 Pro, ma in versione “binned“, ovvero depotenziata a causa di problemi durante la produzione. In particolare, il chip potrebbe avere meno core GPU (5) rispetto alla versione che andrà a potenziare iPhone 17 Pro (6).

Si tratta ovviamente di rumor che non troveranno conferme ufficiali fino all’autunno del 2025, vi invitiamo quindi ad attendere maggiori informazioni direttamente da Apple.

