Apple fissa l’evento di settembre: iPhone 17 ha una data

Dopo la solita valanga di indiscrezioni e voci di corridoio, alla fine la conferma ufficiale è arrivata. Apple ha annunciato la data dell’evento di settembre e, come da tradizione, i protagonisti assoluti non potranno che essere i nuovissimi modelli della serie iPhone 17 (già protagonisti di tanti leak).

iPhone 17: la nuova serie di Apple ha una data di presentazione ufficiale

Serie iPhone 16 – Crediti: Apple

La data di presentazione della serie iPhone 17 è fissata per il 9 settembre: il keynote di Apple si terrà alle ore 19 e dovrebbe vedere anche il lancio di altre novità. Oltre ai nuovi smartphone ci sarebbe spazio anche per Apple Watch Ultra 3 e Watch Series 11, il più economico Apple Watch SE 3, gli AirPods Pro 3.

Non possiamo che aspettarci ampio spazio a iOS 26, la nuova incarnazione del sistema operativo di Cupertino: quest’anno si cambia sia in termini di numerazione (che ora seguirà l’anno) che lato design, con il nuovo stile Liquid Glass. Quest’ultimo è caratterizzato da una grafica basata su superfici traslucide, con un effetto finale che richiama il vetro.

Tornando agli smartphone, la nuova linea dovrebbe offrire delle novità: la variante Plus sparirà per cedere il posto al modello Air (con un nuovo look) mentre le varianti Pro e Pro Max sarebbero caratterizzate da un modulo fotografico in parte ridisegnato.

iPhone 17 rappresenterebbe il punto di ingresso ideale; iPhone 17 Air sfiderebbe apertamente Samsung Galaxy 25 Edge con un corpo ultra-sottile di circa 5,5 mm di spessore. iPhone 17 Pro sarebbe la vera stella, con il chipset A19, Apple Intelligence e tante novità. Come al solito non mancherebbe iPhone 17 Pro Max: più grande e con un comparto fotografico ancora più performante.