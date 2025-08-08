Apple lancia iOS 26 Public Beta 2: tutte le novità

Settimana impegnativa per Apple che nel giro di pochi giorni ha pubblicato due nuove versioni beta per iOS 26. Dopo la Beta 5 riservata agli sviluppatori, infatti, arriva anche la Public Beta 2 destinata agli utenti più curiosi che vogliono testare in anteprima le novità del nuovo sistema operativo mobile per iPhone.

Prosegue senza sosta lo sviluppo di iOS 26: disponibile la seconda beta pubblica

Crediti: Gizchina.it

iOS 26 Public Beta 2 è disponibile da oggi tramite il canale “iOS 26 Public Beta” per tutti gli iscritti all’Apple Beta Program con iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 11 e iPhone SE (tutti i modelli delle serie indicate sono compatibili). Vista la vicinanza con la Beta 5, è possibile che da questo momento i rilasci delle due versione di test possano proseguire di pari passo fino al lancio finale previsto per settembre.

Le funzioni e le novità introdotte in questa Public Beta 2 sono in linea con la Beta 5, di conseguenza gli utenti otterranno l’accesso all’ultima versione rilasciata per gli sviluppatori, con una miglior grado di stabilità per l’utilizzo quotidiano.

Per effettuare l’installazione di iOS 26 Public Beta 2 è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” e quindi scegliere il canale “iOS 26 Public Beta” per proseguire con il download e l’applicazione del nuovo sistema operativo per iPhone.