Apple lancia iOS 26 Beta 6: tutte le novità

L’estate sembra essere un periodo particolarmente attivo per Apple, che continua a lavorare senza sosta al suo nuovo sistema operativo per iPhone. Arriva in queste ore, infatti, iOS 26 Beta 6 che apporta nuovi cambiamenti all’interfaccia grafica e all’animazione della nuova versione dell’OS mobile di Cupertino.
Nuove animazioni e nuove suonerie su iPhone con iOS 26 Beta 6
iOS 26 Beta 6 (23A5318c) è disponibile da oggi nel canale “Developer Beta” riservato agli iscritti all’Apple Developer Program, con diverse novità per quanto riguarda sia l’interfaccia grafica, le animazioni, che le funzioni del nuovo sistema operativo per iPhone. Di seguito tutte le novità scoperte in questa nuova versione beta.
- Nuove suonerie
- Nuove animazioni per l’apertura e la chiusura delle app
- Effetto Liquid Glass anche per la schermata di blocco
Per effettuare il download di iOS 26 Beta 6 è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“, quindi scegliere il canale “Developer Beta” e proseguire con l’installazione della quinta versione di test.