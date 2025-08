Apple lancia iOS 26 Beta 5: tutte le novità

Lo sviluppo di iOS 26 prosegue a ritmo serrato, con la versione finale che dovrebbe approdare sugli iPhone compatibili a partire dal mese di settembre. Gli sviluppatori, però, oggi possono testare le ultime novità del sistema operativo mobile di Apple grazie al lancio della Beta 5, che continua a perfezionare la nuova interfaccia Liquid Glass.

iOS 26 è sempre più vicino: arriva la quinta beta per gli sviluppatori

Crediti: Gizchina.it

iOS 26 Beta 5 (23A5308) è disponibile da oggi nel canale “Developer Beta” riservato agli iscritti all’Apple Developer Program, con diverse novità per quanto riguarda sia l’interfaccia grafica che le funzioni del nuovo sistema operativo per iPhone. Di seguito tutte le novità scoperte in questa nuova versione beta.

Nuove animazioni per il centro di controllo

Nuove informazioni sulle reti Wi-Fi nel centro di controllo

Nuova icona AirDrop

Nuova schermata “Novità” per le app di sistema

Nuova impostazione “Modalità classica” per la Fotocamera

Ritocchi grafici ai pulsanti dell’UI

Nuova animazione batteria per Dynamic Island

Nuova icona Apple Fitness+

Per effettuare il download di iOS 26 Beta 5 è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“, quindi scegliere il canale “Developer Beta” e proseguire con l’installazione della quinta versione di test.