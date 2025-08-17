Apple lavora già ad iOS 26.4: ecco quali potrebbero essere le novità per la primavera

Nonostante iOS 26 sia ancora in versione beta, Apple sembra essersi già portata avanti con lo sviluppo dei futuri aggiornamenti, tanto da aver già iniziato i testi su quella che potrebbe essere la quarta patch per il nuovo sistema operativo di iPhone in arrivo (eventualmente) durante la primavera del 2026.

Incredibile ma vero, Apple sta già testando le novità di iOS 26?

Crediti: Apple

Secondo quanto emerso dai registri di analisi di MacRumors, Apple starebbe già attivamente testando iOS 26.4, il cui rilascio è previsto per il prossimo anno. Una delle prime novità confermate per questo aggiornamento è l’introduzione di nuove emoji: il Consorzio Unicode, infatti, ha recentemente mostrato in anteprima le emoji di Unicode 17.0, e Apple impiega solitamente alcuni mesi per progettarle nel suo stile unico. Tra le nuove aggiunte previste figurano il Trombone, la Cassa del Tesoro, la Faccia Distorta, la Creatura Pelosa (Bigfoot/Sasquatch), la Nuvola di Lotta, il Torso di Mela, l’Orca, le Ballerine e la Frana.

L’altra funzionalità di punta, e forse la più attesa, è una versione più personalizzata di Siri attesa per la primavera del 2026 negli Stati Uniti, rendendo iOS 26.4 la piattaforma ideale per il suo debutto. Le nuove capacità includeranno una migliore comprensione del contesto personale dell’utente, una maggiore consapevolezza di ciò che è visualizzato sullo schermo e controlli più approfonditi per le singole app. Un esempio mostrato da Apple ha visto un utente chiedere a Siri informazioni sui piani di volo e le prenotazioni del pranzo della madre, attingendo dati dalle app Mail e Messaggi.

Attualmente, però, si tratta di semplici speculazioni: serviranno infatti ancora diversi mesi per scoprire quali saranno effettivamente le novità di iOS 26.4.