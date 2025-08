Tim Cook è sicuro: “la nuova lineup di Apple è la più eccitante di sempre!”

Con il lancio dei nuovi iPhone 17, e in particolare con quello del nuovo modello Air, Apple sta per entrare in nuovo ciclo di prodotti che andranno completamente a rivoluzionare la lineup della compagnia di Cupertino. Sembra saperlo bene anche Tim Cook, che in un recente meeting con lo staff ha affermato di essere eccitato come non mai dai tanti nuovi dispositivi che Apple sta per portare sul mercato.

Tim Cook accende l’hype: “Non sono mai stato così eccitato per i nostri prodotti”

Crediti: MacRumors

La scorsa settimana, il CEO di Apple ha tenuto un incontro con lo staff e i digiranti, dove ha voluto aggiornare la compagnia sulle diverse tematiche che stanno tenendo banco in questo settimane. Una tra tante, è la lineup di prodotti in arrivo sul mercato, di cui Tim Cook sembra essere particolarmente orgoglioso.

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, l’attuale CEO avrebbe dichiarato allo staff: “Non ho mai provato così tanto entusiasmo e così tanta energia come in questo momento. La pipeline di prodotti, di cui non posso parlare: è incredibile, ragazzi. È incredibile. Alcuni di questi li vedrete presto, altri arriveranno più avanti, ma c’è molto da vedere“.

I tanti leak hanno già fatto luce su alcuni dei prodotti in arrivo: il primo tra tutti potrebbe essere proprio iPhone 17 Air, il primo ultra-sottile della compagnia, seguito poi l’anno successivo da iPhone Fold, il primo pieghevole di Apple. Ma le novità non riguarderebbero solo gli smartphone: in arrivo ci sarebbe anche un nuovo dispositivo per la domotica, oltre che grandi miglioramenti anche per la linea di MacBook.