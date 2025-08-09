ChatGPT con GPT-5 anche per Apple Intelligence: ecco quando sarà disponibile su iPhone

L’intelligenza artificiale sta compiendo passi da gigante e l’integrazione di GPT-5, l’ultimo modello di OpenAI, in Apple Intelligence è una delle novità più attese. Sebbene l’attuale integrazione di ChatGPT in sistemi come iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e visionOS 2 sia alimentata dal modello GPT-4o di OpenAI, il futuro è già alle porte.

Apple Intelligence potrà sfruttare la potenza di GPT-5

Crediti: OpenAI

Secondo quanto rivelato, l’adozione di GPT-5 da parte dell’integrazione ChatGPT in Apple Intelligence avverrà molto presto. Si prevede che questa rivoluzionaria tecnologia sarà disponibile con gli aggiornamenti software di iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26, attesi già il prossimo mese. Questo significa che gli utenti beneficeranno rapidamente delle nuove capacità del modello frontiera di OpenAI.

L’utilizzo di ChatGPT tramite Apple Intelligence è opzionale e offre funzionalità avanzate:

Accesso a ChatGPT tramite Siri : Siri potrà attingere a ChatGPT per fornire risposte utili a richieste specifiche, incluse domande su foto e documenti.

: Siri potrà attingere a ChatGPT per fornire risposte utili a richieste specifiche, incluse domande su foto e documenti. ChatGPT con Strumenti di Scrittura : Comporre testi o immagini partendo da una semplice descrizione diventerà incredibilmente facile.

: Comporre testi o immagini partendo da una semplice descrizione diventerà incredibilmente facile. ChatGPT con Intelligenza Visiva: Utilizzare l’intelligenza visiva con Camera Control permetterà di ottenere rapidamente informazioni su luoghi e oggetti circostanti.

Apple garantisce protezioni significative per la privacy degli utenti che accedono a ChatGPT tramite Apple Intelligence, includendo l’oscuramento degli indirizzi IP e la non memorizzazione delle richieste da parte di OpenAI. Tuttavia, se si collega il proprio account OpenAI, si applicheranno le politiche sui dati di OpenAI.

Oltre all’integrazione di GPT-5, iOS 26 introdurrà nuove funzionalità per Apple Intelligence, come Live Translation per traduzioni in tempo reale in FaceTime, Telefono e Messaggi, e aggiornamenti all’Intelligenza Visiva. OpenAI ha anche annunciato modelli di linguaggio open-weight, inclusi alcuni che possono girare su Mac con chip Apple Silicon.