La rivoluzione domotica di Apple è in ritardo, ma il nuovo “Home” appare in iOS 26

Da diversi mesi ormai, circolano in rete diversi rumor che vorrebbero Apple in procinto di lanciare nuovi prodotti che possano ravvivare l’offerta della compagnia statunitense per il settore della domotica, lasciato completamente nelle mani dei competitor. Questa rivoluzione, tuttavia, sembrerebbe essere più vicina che mai con il team di Cupertino che sarebbe pronto a lanciare i nuovi prodotti già nel 2025.

HomePod Display con homeOS e Apple Intelligence potrebbe arrivare nella seconda parte del 2025

Crediti: 9to5mac

Stando alle indiscrezioni emerse in questi giorni, Apple sarebbe ormai pronta a lanciare sul mercato il primo HomePod con schermo, nonché il primo Smart Display della compagnia. Questo nuovo prodotto dovrebbe essere alimentato dall’inedito homeOS, con la possibilità di sfruttare anche le funzionalità di Apple Intelligence.

Secondo Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, i modelli di HomePod Display sarebbero due: uno di fascia bassa con il nome in codice J490 che dovrebbe semplicemente aggiungere uno schermo all’esperienza di HomePod, ed un secondo di fascia alta con il nome in codice J595 che dovrebbe essere dotato anche di un braccio robotico. Entrambi i modelli sembrerebbero essere in arrivo nel 2025, e proprio negli ultimi giorni il celebre giornalista ha suggerito che il periodo indicato per il lancio sarebbe quello primaverile: in particolar modo il mese di marzo.

Il dispositivo dovrebbe avere un display LCD quadrato da 7″ con speaker, videocamera FaceTime e batteria integrata, con la possibilità di agganciarlo anche al muro. Questo “HomePad” dovrebbe, inoltre, essere in grado di sfruttare app come Safari, Musica, Note e tante altre, ma non sarebbe disponibile un App Store per installarne altre. Al centro del progetto, ovviamente, ci sarebbe l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence che funzionerebbe anche da assistente digitale.

Crediti: Apple

Secondo quanto riportato da DigiTimes, inoltre, la produzione di massa dei display per il nuovo HomePod con display sarebbe stata affidata alla compagnia cinese Tianma Microelectronics, mentre l’assemblaggio avverrebbe nelle fabbriche di BYD. Rispetto ai rumor precedenti, tuttavia, ci sarebbe una novità per quanto riguarda la data di lancio: non più primavera, bensì seconda parte del 2025.

Anche il giornalista Mark Gurman sembra essere d’accordo con i precedenti rumor, suggerendo che l’arrivo del nuovo HomePod con display possa “richiedere più tempo” del previsto. Se l’iniziale previsione di lancio era marzo, adesso sembra essere più che probabile che Apple non porterà sul mercato i nuovi dispositivi per la domotica prima del mese di aprile. Anche in questo caso, tuttavia, sembra che la data possa slittare ancora in avanti.

Il ritardo nel lancio delle nuove funzionalità di Siri con Apple Intelligence, tuttavia, sembra aver coinvolto anche il progetto di domotica rinnovata della compagnia di Cupertino. Il lancio di HomePod con display inizialmente previsto per il mese di marzo ed in seguito per aprile, sembra abbia accumulato ulteriore ritardo stando alle ultime informazioni condivise da Mark Gurman.

Per far fronte ai problemi, Apple avrebbe avviato un nuovo programma di test interno con gli impiegati che potranno portare a casa il nuovo HomePod e iniziarlo a testare anche lontano dai laboratori. Al momento, quindi, sembra particolarmente difficile pronosticare una data di uscita per questo prodotto.

Secondo Gurman, tuttavia, il lancio di quello che potrebbe prendere il nome di HomePad sembrerebbe essere ormai slittato al prossimo anno. Il giornalista, infatti, è tornato a suggerire che il ri-lancio della domotica di Cupertino potrebbe avvenire soltanto nel corso del 2026, a causa dei problemi riscontrati con Siri e Apple Intelligence.

Con il lancio di iOS 26 Beta 4, tuttavia, il nuovo HomePod con display (il cui nome reale è sempre più incerto) è apparso nuovamente nel sistema operativo mobile, con riferimenti sempre più espliciti. Nelle righe di codice, infatti, compaiono delle annotazioni che riportano la possibilità di “mostrare” delle informazioni su HomePod, come il meteo, l’ora o le richieste per Siri. Gli attuali HomePod non possono in alcun modo mostrare informazioni, di conseguenza si tratta di un nuovo modello dotato di display, che a questo punto non è escluso possa debuttare prima della fine dell’anno.

Crediti: The Verifier

Nella versione di tvOS 26 Beta 6, invece, è apparsa anche la nuova schermata “AirPlay and Apple Home” che sembra sostituire in via definitiva il vecchio sistema HomeKit. Questo potrebbe essere un passaggio cruciale per la compagnia di Cupertino, con i rumor che insistono nella possibilità di vedere i nuovi prodotti per la domotica in concomitanza (se non a stretto giro) con i lancio dei nuovi iPhone 17.

Ovviamente si tratta di semplici indiscrezioni, vi invitiamo quindi ad attendere informazioni ufficiali direttamente da Apple.

Ultimo aggiornamento: 12 agosto

