Apple porta i “Cinemas” in tribunale: Sand Media sfrutta il brand per farsi pubblicità?

Apple ha recentemente intrapreso un’azione legale contro Sand Media, la società proprietaria della catena di sale cinematografiche Apple Cinemas. La causa riguarderebbe una presunta violazione del marchio e diluizione del brand. La compagnia di Cupertino, infatti, sostiene che Apple Cinemas stia cercando di “lucrare sull’altamente stimato marchio Apple” e sulla sua reputazione.

Apple contro Apple Cinemas: la battaglia si sposta in tribunale

Secondo Apple, i consumatori non dovrebbero recarsi in un cinema “Apple Cinemas” pensando che sia collegato al famoso marchio Apple quando in realtà non esiste alcuna relazione. L’azienda di Cupertino afferma che Sand Media ha “rifiutato di impegnarsi nei ripetuti sforzi di Apple per risolvere la questione amichevolmente“. Le accuse imputano ad Apple Cinemas il tentativo di “capitalizzare sul marchio Apple altamente stimato in connessione con l’aggressiva espansione a livello nazionale“.

Sebbene Apple Cinemas abbia operato per un certo periodo al di fuori di alcuni sobborghi e periferie urbane nel New England, la situazione è cambiata drasticamente con la recente apertura di un cinema nella San Francisco Bay Area, a qualche chilometro dalla sede centrale di Apple a Cupertino. La catena prevede inoltre un’ulteriore “aggressiva espansione nazionale a 100 cinema“.

Apple sostiene che le azioni di Apple Cinemas avrebbero già confuso i clienti e arrecato datto al marchio Apple. A supporto di questa affermazione, la querela include screenshot di post sui social media in cui si chiedeva se Apple Cinemas fosse collegato ad Apple, oltre a citare la necessità per la copertura mediatica di spiegare la mancanza di affiliazione.

Questa azione legale sottolinea l’importanza che Apple attribuisce alla protezione del suo marchio e della sua identità globale. La società sembra essere determinata a prevenire qualsiasi percezione errata di affiliazione che potrebbe sfruttare la sua reputazione e il suo enorme valore di mercato.