La casa intelligente di Apple arriva nel 2026: ci saranno smart hub e Siri con AI

Apple si appresta a ridefinire il concetto di casa intelligente con l’introduzione di un ambizioso hub domestico intelligente e una versione rivoluzionaria di Siri potenziata dall’intelligenza artificiale. Sebbene il lancio fosse inizialmente previsto per il 2025, i ritardi legati allo sviluppo di Apple Intelligence ne hanno spostato l’eventuale lancio alla metà del 2026.

Ancora un rinvio per la smart home di Apple, ma potrebbe essere l’ultimo

Crediti: Apple

L’atteso dispositivo, identificato con il nome in codice J490, sarà alimentato da un sistema operativo unico chiamato “Charismatic”, distinto da iOS, macOS e tvOS. Il suo design richiamerà l’estetica dell’iPad, con un display da 7 pollici integrato e un altoparlante, e un aspetto che ricorda il Google Nest Hub, caratterizzato da una forma “quadrata” con cornici sottili e angoli arrotondati, poggiante su una base a mezza cupola.

Una caratteristica distintiva sarà la sua capacità di riconoscere più membri del nucleo familiare tramite una telecamera frontale, personalizzando contenuti e funzionalità per ciascun utente. Nonostante l’assenza di un App Store dedicato, l’hub eseguirà applicazioni Apple fondamentali come Calendario, Fotocamera, Musica, Promemoria e Note, offrendo un’interazione principalmente vocale ma supportando anche il touch screen. Riferimenti a J490 sono già stati individuati nel codice Apple grazie alle ultime versioni beta di iOS e tvOS.

La vera innovazione risiede in Siri, che sarà il fulcro di questo hub. Apple sta sviluppando una versione di Siri alimentata da Large Language Models (LLM), con l’obiettivo di incorporare dati personali per offrire un’esperienza utente notevolmente più ricca. Questa funzionalità, inizialmente prevista per iOS 18, arriverà in una versione LLM estesa di Siri, potenzialmente già nella prossima primavera.

Apple sta valutando sia i propri modelli interni sia tecnologie esterne da leader del settore come OpenAI e Anthropic per la sua implementazione. Una versione di Siri visivamente ridisegnata per iPhone e iPad è anch’essa attesa nel 2026. Il sistema operativo Charismatic e questa nuova Siri saranno, inoltre, la base per un robot da tavolo che Apple prevede di lanciare nel 2027.