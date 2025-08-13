Con iOS 26 ci saranno novità anche per le AirPods: Apple prepara la traduzione in tempo reale?



Un report di inizio anno ce l’aveva svelato: la traduzione live, quella in tempo reale, sta per sbarcare sugli AirPods di Apple. A confermarlo un’immagine arrivata direttamente dalla beta di iOS 26 che pare non lasciare spazio a dubbi.

Live Translation arriva su AirPods di Apple, tutto quello che sappiamo

Crediti: 9to5Mac

Un’immagine nuova di zecca emersa dalla beta 6 per sviluppatori di iOS 26 pare proprio annunciare che Live Translation sarà presto disponibile anche sugli AirPods che, quindi, saranno in grado di tradurre in tempo reale le conversazioni. Nell’immagine si legge chiaramente il testo Hello tradotto in una moltitudine di lingue quali il portoghese, il francese, il tedesco.

Attualmente non si hanno molte certezze in merito, ma sembra proprio che tale funzione sarà disponibile soltanto sugli AirPods Pro (seconda generazione) e sugli AirPods di quarta generazione. Sebbene Apple non abbia fatto alcun riferimento alla traduzione in tempo reale durante l’ultimo WWDC25, Bloomberg aveva annunciato già da diversi mesi che questo progetto fosse già in fase di sviluppo.

Per capire meglio il funzionamento del meccanismo di traduzione si dovrà attendere ancora un po’: è probabile che gli AirPods trasmetteranno gli audio agli iPhone che, a questo punto, li tradurranno rinviandoli agli auricolari. Non è chiaro quali iPhone supporteranno la nuova funzione poiché è molto improbabile che questa venga eseguita interamente sugli AirPods.

Date le specifiche richieste, comunque, non sarebbe strana la compatibilità esclusivamente con gli iPhone 17 (quindi potrebbe arrivare in contemporanea a partire da settembre 2025) e, in questo modo, sarebbe più semplice anche comprendere perché non se n’era parlato fino a questo momento.