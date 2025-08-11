AOC U32V11N ufficiale: il nuovo monitor 4K che combina prestazioni e convenienza



AOC U32V11N, il nuovo monitor 4K della compagnia, è stato lanciato ufficialmente in Cina nelle ultime ore e sbarca sul mercato con un solo obiettivo: essere tra i più convenienti senza rinunciare alle prestazioni. In effetti la versatilità sembra essere una delle sue peculiarità insieme a un prezzo destinato a lasciare il segno.

AOC U32V11N: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo monitor 4K

Crediti: AOC

AOC U32V11N è un monitor da 31,5 pollici dotato di tecnologia 4K una risoluzione massima pari a 3840 x 2160 pixel e una frequenza di aggiornamento pari a 60Hz. Fedele nella trasmissione dei colori grazie a una copertura del 99% dello spazio sRGB e del 93% del DCI-P3, è l’ideale per chi con la grafica ci lavora e per chi, semplicemente, si aspetta il meglio dal proprio monitor.

Via libera al multitasking e a tutti i suoi vantaggi grazie alla possibilità di utilizzare funzioni come PBP (Picture-by-Picture) e PIP (Picture-in-Picture). Anche stare a lungo davanti al monitor AOC U32V11N non sarà mai un problema grazie al DC dimming e all’assenza di sfarfalio che proteggono gli occhi dalla fatica eccessiva.

E chi preferisce il gaming? Anche in questo caso, AOC U32V11N si dimostrerà un fedele compagno di giochi grazie all’Adaptive Sync integrato e al mirino a sovrimpressione molto più preciso.

Sul piano della connettività, questo dispositivo offre 2 porte HDMI 2.0 insieme a una DisplayPort 1.4 e a una classica uscita audio da 3,5 mm. Attualmente AOC U32V11N è disponibile per l’acquisto in Cina a un prezzo davvero accessibile a tutti, ovvero 1.499 yuan (appena 208$ o 178€).