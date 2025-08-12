Android Auto si aggiorna: finalmente più spazio per le tue app



Importanti novità in vista per Android Auto e per i suoi milioni di utilizzatori. Google, infatti, sta per rilasciare un nuovo aggiornamento che favorisce e ottimizza dell’esperienza sugli schermi più grandi permettendo una maggiore personalizzazione della griglia delle icone del drawer app.

Android Auto si rinnova con un drawer app più grande: tutti i dettagli

Crediti: Google Help

Il cassetto delle app (il cosiddetto drawer app) di Android Auto è abbastanza rigido non permettendo una visualizzazione ottimale sugli schermi di maggiori dimensioni, nonostante le quattro o cinque colonne presenti. Il risultato? Android Auto funzionante, sì, ma con una schermata molto dispersiva, soprattutto sui display panoramici che oggi contraddistinguono numerose automobili.

Google sembra però aver trovato una valida soluzione che è ancora in fase di sviluppo ma che promette grandi cose: un’analisi dell’APK dell’ultima versione ha portato allo scoperta di nuove opzioni di configurazione che permetteranno di espandere la griglia che, in questo modo, potrà contenere fino a un massimo di sette colonne.

Ciò dovrebbe tradursi in una navigazione più semplice e in una maggiore accessibilità delle varie app disponibili. L’interfaccia risulterà più compatta, fluida e personalizzabile e saranno sufficienti meno azioni per raggiungere l’icona desiderata con uno spazio che verrà, finalmente, utilizzato in toto. Tutto ciò dimostra l’impegno di Google nei confronti di Android Auto anche se il lavoro da fare è ancora tanto (in molti sperano che si agisca presto per migliorare, ad esempio, la gestione delle notifiche).