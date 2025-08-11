Android 17 sta arrivando e questo sarà il dolce del nome in codice

Un leak sembra aver finalmente rivelato il nome in codice del suo prossimo sistema operativo mobile di Google, Android 17, e non è quello che molti si aspettavano. Continuando la tradizione interna dei “dessert”, il colosso tecnologico ha optato potrebbe aver optato per un dolce alla cannella.

Google avrebbe scelto il “Cinnamon Bun” come dolce per il nome in codice di Android 17

Crediti: Canva

Sebbene Google abbia interrotto la pratica pubblica di riferirsi alle versioni di Android con nomi di dessert a partire da Android 10 per rendere il suo marchio più accessibile a livello globale, la tradizione è rimasta viva internamente tra gli sviluppatori. Molti si aspettavano che Android 17, seguendo Android 16 “Baklava” (che aveva già sorpreso molti dopo Android 15 “Vanilla Ice Cream”), avrebbe continuato la sequenza alfabetica con la lettera “C”. Difatti, un leak ha svelato che con tutto probabilità il nuovo nome in codice sarà “Cinnamon Bun”.

Il nome in codice “Cinnamon Bun” (noto anche come rotolo alla cannella) è stato rivelato all’intenro dell’API level 37.0. Ogni versione di Android ha un API level distinto; ad esempio, Android 15 è API level 35.0 e Android 16 è 36.0, il che supporta l’associazione di API level 37.0 con Android 17. Ci si aspetta che Android 17 venga lanciato intorno a giugno 2026, continuando il programma di rilascio accelerato adottato da Google con Android 16.