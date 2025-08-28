Amazon compie 15 anni in Italia e festeggia con 3 giorni di offerte!

Il mese di settembre si apre all’insegna del risparmio con Amazon: la divisione italiana dell’e-commerce compie 15 anni e festeggia insieme agli utenti con 3 giorni di offerte esclusive e la possibilità di vincere una gift card del valore di ben 500€.
15 anni di Amazon Italia: 3 giorni di offerte e tante sorprese
Il nuovo evento promozionale si terrà dal 2 al 4 settembre: all’interno della vetrina dedicata ai 15 anni di Amazon Italia saranno presenti tantissime offerte su un’ampia selezione di prodotti di tutte le categorie, dall’elettronica all’abbigliamento, fino ai giochi.
Oltre alla sfilza di offere sono presenti anche altre due iniziative per l’anniversario:
- 15€ di sconto su ordini a partire da 75€, valido su una selezione di prodotti venduti e spediti da Amazon: basta aggiungere al carrello i prodotti idonei, raggiungere un minimo di 75€ e inserire in codice indicato nella vetrina 15 anni di Amazon in fase di checkout (entro il 5 settembre, promo valida per i primi 150.000 utenti);
- Ruota dell’anniversario: si tratta di un concorso interattivo che offre ai partecipanti la possibilità di vincere una gift card Amazon da 500€. Gli utenti possono accedere alla vetrina dedicata dalla shopping app di Amazon, cliccare su “Tocca per girare” e far partire la ruota. Al termine dell’evento, 45 vincitori saranno selezionati in modalità casuale e riceveranno un’e-mail con le istruzioni su come utilizzare la gift card.
