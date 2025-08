Amazon presenta Blink Video Doorbell: ecco il nuovo campanello smart compatibile con Alexa

Le nostre case sono sempre più smart e anche sapere chi è alla porta oggi è ancora più semplice ed intelligente, grazie al nuovo Blink Video Doorbell di Amazon. Questo particolare videocitofono compatibile con Alexa e i dispositivi Echo è già disponibile sul celebre e-commerce ad un prezzo di lancio speciale.

Blink Video Doorbell ufficiale: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Amazon

Esteticamente piacevole ma semplice e intuitivo nell’utilizzo: questo è il nuovo videocitofono smart di Amazon, Blink Video Doorbell. Un dispositivo dotato di un campo visivo a ben 150° con la possibilità di vedere facilmente tutto quanto si troverà dinnanzi alla propria porta. La visione notturna a infrarossi (alta definizione) consentirà di avere riprese nitide anche di notte o in condizioni di scarsa visibilità.

Ad alimentare questo videocitofono sono tre batterie al litio AA in dotazione insieme al modulo Blink Sync Module Core che secondo quanto affermato dalla casa madre, garantiscono un’autonomia di ben 2 anni. Resistente alle intemperie, risulta semplicissima anche la procedura di installazione che non richiederà opere murarie di alcun tipo e che sarà facile da portare a termine anche per i principianti.

La gestione completa del dispositivo potrà ottenersi mediante appositi servizi in abbonamento (sono comunque previsti 30 giorni di prova gratuita iniziali) che consentiranno, ad esempio, di abilitare notifiche solo in caso venga rilevata la presenza di una persona (e non, ad esempio, di animali). Collegandolo, poi, con Alexa, l’AI sviluppata da Amazon, si potrà vivere un’esperienza di protezione della casa ancor più completa.

Blink Video Doorbell è già disponibile su Amazon ad un prezzo molto conveniente. Sin da adesso, infatti, è possibile acquistarlo per 64,99€ con spedizioni a partire più o meno da metà agosto.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Blink Videocitofono (Video Doorbell) + Sync Module 2 | Audio bidirezionale, video HD, lunga durata della batteria, rilevazione di movimento, notifiche... 99,98€ 64,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 04/08/2025 15:55

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.