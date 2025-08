Alexa Plus con prezzo più alto e pubblicità? Per Amazon è una possibilità concreta

Amazon sta attivamente esplorando nuove strategie per monetizzare il suo assistente vocale di nuova generazione, Alexa Plus, basato sull’intelligenza artificiale generativa. L’obiettivo principale è trasformare il servizio, attualmente gratuito per gli abbonati Prime, in una significativa fonte di reddito attraverso l’introduzione di pubblicità mirate e potenziali abbonamenti a pagamento.

Amazon non eslcude che Alexa Plus possa avere un prezzo più alto in futuro

Crediti: Amazon

L’amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, ha chiarito che l’aumento delle conversazioni multilivello con Alexa Plus offrirà nuove opportunità per l’advertising, mirando alla scoperta di prodotti e alla generazione di entrate. Attualmente, Alexa Plus è disponibile a 19,99 dollari al mese per i non membri Prime. Jassy ha inoltre accennato alla possibilità di futuri “elementi di abbonamento” man mano che verranno aggiunte nuove funzionalità. Questa strategia è una risposta alle difficoltà finanziarie della divisione Devices & Services di Amazon, che include Alexa ed Echo.

Le pubblicità sono un percorso “ovvio” per Amazon, poiché già esistono sui dispositivi Echo con la versione standard di Alexa, come gli annunci a schermo intero sugli Echo Show e la funzione “By the way” che suggerisce acquisti. È probabile che Alexa Plus venga utilizzato per implementare la funzione “Customers Ask Alexa”, consentendo ai marchi di fornire risposte sponsorizzate a domande degli utenti. Tuttavia, l’integrazione di pubblicità potrebbe compromettere l’obiettivo di rendere Alexa Plus il “miglior assistente personale del mondo”. Si vocifera anche di un livello di abbonamento senza pubblicità, simile a quanto fatto con Prime Video.

Mentre Alexa Plus mostra un notevole potenziale grazie alle sue capacità conversazionali naturali e alla possibilità di eseguire azioni nel mondo reale, la volontà degli utenti di pagare per funzionalità AI rimane un’incognita.