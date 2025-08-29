Amazfit T-Rex 3 Pro svelato per errore: avrà una torcia integrata

A distanza di un anno dal primo capitolo, il brand cinese sarebbe in procinto di svelate Amazfit T-Rex 3 Pro. La nuova versione potenziata è stata avvistate in una serie di immagini, pubblicate per errore e prontamente rimosse, con una novità: una torcia LED integrata direttamente nella scocca.

Amazfit T-Rex 3 Pro con una torcia LED integrata: il nuovo rugged phone nelle prime immagini leak

Crediti: Shopee, Amazfit

Le immagini in questione sono state pubblicate su un e-commerce: tuttavia la rimozione repentina lascia trasparire l’errore. La pagina di Amazfit T-Rex 3 Pro è stata pubblicata per sbaglio svelando design e alcune caratteristiche del prossimo orologio rugged della compagnia.

In termini di design non sembrano esserci stravolgimenti rispetto all’attuale T-Rex 3: la scocca è realizzata con materiali resistenti e presenta una forma ottagonale, forse con angoli più morbidi rispetto alla versione standard.

Il dispositivo dovrebbe essere disponibile in due dimensioni, da 48 mm (le stesse dell’originale) e da 44 mm, il primo nei colori Tactical Black e Black Gold, il secondo Arctic Gold e Black Gold.

Rispetto alla versione standard ci sarebbe un display più luminoso del 50%, un’unità AMOLED con una luminosità di picco fino a 3.000 nit ed una protezione in vetro zaffiro. Il corpo ospiterebbe dei pulsanti in lega di titanio TC4, speaker e microfono per le chiamate Bluetooth ed una novità: una torcia LED a due colori.

Crediti: Shopee, Amazfit

Tra le altre caratteristiche non mancherebbe il GPS a doppia banda, oltre 180 modalità sportive, la resistenza all’acqua fino a 10 ATM ed un sensore BioTracker 6.0.

Lato autonomia il modello da 48 mm offrirebbe fino a 25 giorni di utilizzo tipico, con una batteria da 700 mAh. La variante da 44 mm avrebbe a bordo un’unità da 640 mAh, per un utilizzo tipico fino a 19 giorni. Entrambe le taglie avrebbero Zepp OS 4.0 come software.

Al momento mancano dettagli su prezzo e uscita: Amazfit T-Rex 3 Pro è stato svelato per errore ma è molto probabile che non manchi molto al lancio.