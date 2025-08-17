Ally Solos Glasses: gli occhiali smart con AI che aiutano anche i non vedenti

Il boom dell’intelligenza artificale è un’occasione importante anche per potenziare l’accessibilità e migliorare la vita delle persone con disabilità. In questi giorni, infatti, sono stati ufficialmente presentati gli Ally Solos Glasses, un paio di occhiali smart rivoluzionari progettati specificamente per gli utenti non vedenti e ipovedenti.

Ally Solos Glasses: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi occhiali smart

Crediti: Ally

Ally Solos Glasses sono frutto di una partnership tra il fornitore di tecnologia accessibile Envision e l’azienda di occhialeria Solos, con la promessa di trasformare il modo in cui le persone interagiscono con il mondo circostante. Questi smart glasses, infatti utilizzano telecamere integrate e l’intelligenza artificiale di Envision per descrivere l’ambiente in tempo reale.

Ma le capacità degli occhiali smart non si fermano di certo qui: possono, infatti, leggere e tradurre testi, descrivere gli ambienti, cercare informazioni sul web e persino riconoscere persone, oggetti e segnali. Tutte queste informazioni vengono trasmesse all’utente tramite altoparlanti open-ear integrati nelle aste, in modo da semplificare la “visione” del mondo circostante.

Il cuore di questi occhiali è l’assistente AI “Ally” di Envision. Questa potente intelligenza artificiale è alimentata da una combinazione di modelli AI all’avanguardia, inclusi Llama, ChatGPT, Google Gemini e Perplexity. Le funzionalità AI operano connettendosi a un’app iOS o Android tramite Bluetooth, mentre gli occhiali vantano una robusta certificazione IP67 per la protezione da polvere e acqua, e offrono fino a 16 ore di utilizzo attivo con una singola carica USB-C.

Disponibili in pre-ordine dal 14 agosto 2025, gli Ally Solos Glasses hanno un prezzo di lancio speciale di 399€ tramite il sito ufficiale, scontato rispetto al prezzo normale di 699€. Le spedizioni sono previste per ottobre 2025.