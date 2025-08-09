Tornano le offerte del weekend AliExpress: fino al 50% di sconto con coupon extra!

Dopo un lungo mese di offerte e promozioni, AliExpress sembra non essere ancora sazio ed offre agli utenti l’ennesima occasione di risparmio con sconti fino al 50%. Grazie alle nuove Offerte del Weekend, infatti, gli utenti possono acquistare tantissimi prodotti a metà prezzo, abbinando anche i coupon per un risparmio extra.
Risparmia nel weekend con AliExpress: sconti fino al 50% e coupon per massimizzare il risparmio
Le offerte del Weekend di AliExpress sono disponibili dal 9 al 10 agosto e permettono di risparmiare fino al 50% sull’acquisto di prodotti delle migliori marche, oltre ad offire la possibilità di sfruttare gli ormai intramontabili coupon per un risparmio extra in base alla propria spesa.
- ITWP6: Sconto di 6€ su una spesa minima di 59€
- ITWP10: Sconto di 10€ su una spesa minima di 99€
- ITWP20: Sconto di 20€ su una spesa minima di 199€
- ITWP30: Sconto di 30€ su una spesa minima di 299€
- ITWP40: Sconto di 40€ su una spesa minima di 399€
Per tutte le informazioni su prodotti in sconto e i dettagli della promozione, vi lasciamo alla pagina ufficiale dell’evento di AliExpress.
Ultimo aggiornamneto: 9 agosto