Follie d’estate AliExpress: scopri i prodotti più venduti, a super prezzo!

Da alcuni giorni è partita la promozione Back to School di AliExpress, che ci accompagnerà fino a fine meno con tantissime occasioni per risparmiare e sconti imperdibile (anche fino all’80%). Siete curiosi di scoprire quali sono i prodotti più venduti dell’evento? Date un’occhiata perché si tratta di articoli disponibili a prezzo super conveniente, con qualche sorpresa che non ha nulla a che fare con il tech.

Crediti: Canva, AliExpress

Come al solito la promo dedicata al ritorno a scuola è la scusa perfetta per risparmiare, ma questo non vuol dire che le offerte siano limitati sono a certi prodotti. L’iniziativa, infatti, coinvolge moltissime categorie, quindi di certo troverete quello che fa al caso vostro!

XPPen Magic Note Pad è tra i 5 prodotti più venduti in Italia, complice il prezzo di soli 249€ (con il coupon ITBTS45). La tavoletta grafica offre un pannello da 10,95″ di diagonale con tecnologia X-Paper: l’ideale per prendere appunti, con un’autonomia super grazie alla batteria da 8.000 mAh.

Impossibile resistere a Narwal Freo X Ultra: il robot aspirapolvere premium (con tecnologia zero grovigli e ben 8.200 PA di potenza) è spedito dall’Italia e costa 339€ con il codice ITBTS55. Il robottino è al 1 posto dei prodotti più venduti per la casa e il motivo è chiaro!

Di seguito trovate la lista completa dei prodotti più venduti su AliExpress durante la promo Back to School: sono tutti prezzi imperdibili e l’elenco si conclude con una chicca, la bellezza di 96 rotoli di carta igienica Scottex. Molto poco tech, ma di certo utilissima!

