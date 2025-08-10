Google Pixel: evoluzione e storia di 10 generazioni di smartphone Android



Da quasi un decennio, Google ha intrapreso una missione ambiziosa: integrare il meglio del software, dell’hardware e dell’intelligenza artificiale per creare un’esperienza utente senza pari nel palmo della mano. Questa visione ha dato vita alla famiglia di smartphone Google Pixel, che è recentemente giunta alla sua decima generazione. Ripercorriamo insieme a Big G l’evoluzione di questi dispositivi che hanno continuamente spinto i confini dell’innovazione tecnologica.

Google ripercorre la sua storia, dalla nascita di Pixel e Pixel XL (2016) fino alla decima generazione di flagship Android

Il 4 ottobre 2016 segna l’inizio di tutto. Google ha debuttato con i suoi primi smartphone, Pixel e Pixel XL, presentati in un elegante design bicolore e disponibili nelle colorazioni “Quite Black”, “Very Silver” e “Really Blue”, con la sottile “G” sul retro.

Fin da questa prima generazione, la serie Pixel ha stabilito i pilastri fondamentali che lo definiscono ancora oggi: una fotocamera al top basata sull’IA, funzionalità software esclusive e utili, e un’esperienza Google profondamente personalizzata.

Come affermato da Peter Prunuske, direttore senior della gestione prodotti per Pixel, la missione fin dal primo giorno è stata “portare il meglio di Google agli utenti”.

Un percorso di crescita e funzionalità di punta

Nel corso degli anni, la famiglia Pixel si è ampliata, includendo modelli regolari, le versioni XL più grandi, i dispositivi entry-level della serie A e persino innovativi modelli pieghevoli (purtroppo ad oggi non disponibili ufficialmente in Italia e vale anche per l’ultimo Pixel 10 Pro Fold).

Questo percorso decennale ha avuto un obiettivo centrale: fondere il meglio del software, dell’hardware e dell’IA di Google per offrire la migliore esperienza possibile agli utenti.

La gamma Pixel è stato il banco di prova per molte delle funzionalità più amate di Google, tra cui:

Night Sight

Car Crash Detection

Photo Unblur

Magic Eraser

Top Shot (nella fotocamera Pixel e nell’app Google Foto)

Un aspetto chiave fin dall’inizio è stato lo stretto legame tra hardware, software e servizi. Ogni miglioramento hardware, come l’aggiornamento della fotocamera, ha aperto nuove strade per funzionalità software avanzate, come la popolare modalità Astrophotography.

Le generazioni precedenti hanno anche introdotto caratteristiche come la resistenza all’acqua IP67 con Pixel 2 e il teleobiettivo con Pixel 4.

Il punto di svolta: Pixel 6 e l’arrivo di Google Tensor

Pixel 6 ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta per l’intera serie. Ha segnato il debutto di diverse aggiunte significative alla linea Pixel:

l’iconica Camera Bar , che ha conferito ai dispositivi un’identità visiva coesa e incentrata sulla fotocamera di punta;

, che ha conferito ai dispositivi un’identità visiva coesa e incentrata sulla fotocamera di punta; il primo telefono “Pro”, a testimonianza della capacità del team hardware di produrre dispositivi più premium.

Prime bozze del design di Pixel 6 – Crediti: Google

Forse l’innovazione più importante è stata l’introduzione di Google Tensor, un processore Google personalizzato che ha consentito un enorme balzo in avanti nella visione AI-first di Pixel. Tensor ha permesso di offrire potenti capacità di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo, come la traduzione vocale in tempo reale con Live Translate, eseguita localmente sullo smartphone.

Evoluzione del design e integrazione dell’IA (Pixel 7, 8, 9)

Con l’introduzione di chip Tensor più recenti e migliori, le capacità di Pixel sono cresciute ulteriormente:

Pixel 7 ha portato funzionalità come Clear Calling e l’avanzata Photo Unblur

ha portato funzionalità come e l’avanzata Pixel 8 ha introdotto Best Take e Magic Editor per foto ancora migliori

ha introdotto e per foto ancora migliori la gamma Pixel 9 dello scorso anno ha segnato un enorme salto in avanti nel linguaggio del design. Tutti e cinque i telefoni – Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold e Pixel 9a – hanno presentato un nuovo look definito da materiali più pregiati, finiture raffinate e una Camera Bar ridisegnata.

In particolare, la serie Pixel 9 ha introdotto i primi telefoni con Gemini integrato, portando l’intelligenza artificiale di Google direttamente nelle mani degli utenti per rispondere a domande ovunque e in qualsiasi momento. Questo ha riaffermato la visione del CEO Sundar Pichai del 2016: “Non importa dove sei, o cosa stai facendo, puoi avere il meglio di Google al tuo fianco”.

La decima generazione e uno sguardo al futuro

Recentemente, Google ha svelato la decima generazione di Pixel, la serie Pixel 10. Insieme ad essa, sono stati presentati anche il nuovo Pixel Watch 4 e i Pixel Buds 2a, ampliando ulteriormente l’ecosistema.

Anche in questo caso non sono mancati passi avanti, specialmente per quanto riguarda il modello base della famiglia (che per la prima volta ha ricevuto una tripla fotocamera). Le migliorie continuano con le funzionalità legate all’intelligenza artificiale: insomma, queste avranno sempre più spazio e in futuro non possiamo che aspettarci altri passi in avanti (e un Gemini sempre più performante).