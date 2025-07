Addio al pulsante “Salta” per la pubblicità? Questa volta è scomparso davvero

Sempre più spesso, ormai, ci ritroviamo a parlare di un binomio ormai indissolubile, che nel corso delle settimane sembra rafforzarsi purtroppo sempre di più: YouTube e la pubblicità. Dopo aver visto come gli spot diventeranno sempre più frequenti sulle varie versioni del servizio di streaming video, il team di Google sembra aver deciso di cambiare anche l’ultimo baluardo che permette agli utenti di evitare la pubblicità: il pulsante “Salta“.

Google nasconde il pulsante “Salta” su YouTube, sia nella versione desktop che in quella mobile

Crediti: Canva

In questi giorni gli utenti di YouTube hanno notato un cambiamento molto particolare per quanto riguarda il comportamento del pulsante Salta che compare sulle pubblicità che anticipano la riproduzione di un nuovo video. Se prima il pulsante mostrava un countdown con la possibilità di conoscere quando sarebbe stato possibile saltare uno spot, adesso l’icona risulta semplicemente annerita e non può essere premuta.

In questo modo l’utente non può sapere in anticipo quando la pubblicità diventerà “skippabile” e di conseguenza è costretto a guardare tutto lo spot nella speranza che il pulsante salta diventi attivo. Questo cambiamento sembrava inizialmente essere riservato alla versione desktop di YouTube, ma anche le app mobile negli ultimi giorni hanno iniziato a mostrare il nuovo pulsante senza countdown.

Crediti: Canva

Dopo le polemiche scatenatesi sul web, il Communication Manager di YouTube Ads Oluwa Falodun ha inviato alla stampa una nota per chiarire la posizione della piattaforma in merito ai cambiamenti arrivati per il pulsante “Salta“.

“Negli annunci saltabili, il pulsante appare dopo 5 secondi di riproduzione, come sempre. Gli spettatori nell’esperienza mobile e desktop potrebbero vedere il timer del conto alla rovescia ora apparire come una barra di avanzamento nella parte inferiore dello schermo“, ha dichiarato Falodun. Si tratterebbe di un cambiamento puramente grafico, che però non spiega l’evidente peggioramento dell’esperienza utente e il box grigio che impedirebbe al pulsante di essere cliccato o tappato.

A distanza di diversi mesi dalla prima apparente scomparsa, questa volta sembra proprio che il pulsante “Salta” sia davvero finito nel mirino di YouTube. Diversi utenti, infatti, segnalano nuovamente l’impossibilità di saltare gli spot pubblicitari che sembrano essere diventati obbligatori da vedere. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte del team di Google o YouTube, quindi bisognerà attendere l’ennesimo chiarimento sulla questione.

Ultimo aggiornamento: 31 luglio

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le