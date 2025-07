Gli appartamenti smart Xiaomi costano 243€ al mese, ma non sono per tutti

Il progetto Xiaomi Youth Apartment è stato ufficialmente completato ed inaugurato il 30 luglio. Si tratta di un compresso di appartamenti smart con tecnologie Xiaomi, pensati appositamente per i giovani: c’è ogni comfort e il prezzo è decisamente folle. Peccato che si tratta di una novità limitata alla Cina e non disponibile per tutti.

Xiaomi Youth Apartment è un progetto ambizioso che mira a rendere più accessibile vivere in una grande città

Il complesso Xiaomi Youth Apartment ha richiesto 5 anni di sviluppo ma alla fine è giunto a compimento. È composto da oltre 2.600 unità abitative, tutti appartamenti smart pensati appositamente per i dipendenti Xiaomi. Purtroppo per accedere è necessario lavorare per la compagnia di Lei Jun ma non è detto che questo progetto non possa fungere da base per altri complessi, magari più aperti.

Questa mossa strategica mira a supportare i giovani talenti contrastando uno dei grandi problemi di Pechino, ossia quello degli affitti salati. La soluzione di Xiaomi offre pressi a partire da soli 1.999 CNY al mese, ossia circa 243€ al cambio attuale. Un affitto bassissimo se si tiene conto che ogni unità abitativa misura 29 m2, è completamente arredata ed integra funzionalità smart.

Il nuovo complesso realizzato da Xiaomi non si limita ad offrire prezzi bassi ma mira anche a creare un senso di comunità, grazie ad una vasta gamma di servizi. Sono presenti sale video e dedicate alla lettura, spazi con giochi da tavolo, campi sportivi, cucine condivise (in alcuni edifici), punti ristoro e minimarket aperti H24.

Chiaramente non manca l’attenzione alla sicurezza con serrature smart e un sistema di videosorveglianza attivo H24. Per la massima privacy ogni appartamento possiede un isolamento acustico di livello superiore rispetto agli standard; infine non poteva mancare la connessione internet gratuita (a 300 Mbps).