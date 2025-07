La tua nuova smart TV Xiaomi costa solo 126€ con i saldi estivi!

Le offerte estive dello store ufficiale Xiaomi continuano con un’occasione imperdibile per chi è alla ricerca di una smart TV, senza spendere una fortuna. Xiaomi TV F 2026 in versione da 32″ scende a soli 126€ grazie alla combinazione tra offerta lampo e Coupon: da prendere al volo e senza ripensamenti dato che le promo dureranno fino al 31 luglio!

Xiaomi TV F 2026 da 32″ in promo a 126€: l’occasione arriva con i saldi estivi dello store ufficiale

Crediti: Xiaomi

In occasione dei saldi estivi Xiaomi TV F 2026 da 32″ scende a soli 149,9€ ma entro fine luglio è possibile riscattare il coupon “COUPONPERTE15” per un ulteriore risparmio. In questo modo il prezzo finale sarà di soli 126,6€, una cifra assurda per un modello dalle caratteristiche basilari ma che non si fa mancare nulla.

Parliamo infatti di un televisore smart equipaggiato con Fire TV e dotato di comandi vocali tramite Alexa. Il pannello da 32″ HD presenta la tecnologia di attenuazione PWM di nuova generazione ed una bassa emissione di luce blu, per il massimo comfort per gli occhi. Tra le altre caratteristiche troviamo doppi speaker da 8W, il supporto per Apple AirPlay, connettività Bluetooth 5.0 e Wi-Fi Dual Band, un telecomando con i pulsanti per Netflix, Prime Video ed altre applicazioni.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Chi punta ad un modello superiore ma sempre con un occhio al risparmio segnaliamo che Xiaomi TV F Pro 2026 da 43″ è in offerta lampo e con il medesimo coupon scende a soli 254€. In questo caso si tratta di una soluzione QLED 4K con HDR, MEMC ed un processore quad-core ad alte prestazioni.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.