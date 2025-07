Xiaomi impazzisce per il caldo: nuovo Coupon -15% dallo store ufficiale!

Lo store ufficiale Xiaomi ha lanciato il Summer Black Friday ed una promo dedicata alla domotica ma le occasioni per risparmiare non finiscono qui. È disponibile un nuovo Coupon valido esclusivamente nello shop del brand e ti permette di ricevere uno extra sconto del 15%: è valido su tutti i prodotti del catalogo, anche quelli già scontati!

Nuovo Coupon -15% per lo store ufficiale Xiaomi: valido su tutte le offerte in corso

I saldi tech estivi di Xiaomi dureranno per tutti il mese di luglio: l’iniziativa Summer Black Friday vede tantissimi prodotti a prezzo ribassato e a questi si aggiungono quelli della promo Casa Dolce Casa, che mette sotto i riflettori gli articoli smart home.

Fino al 31 luglio è possibile aggiungere uno sconto aggiuntivo del 15% riscattando il Coupon “COUPONPERTE15“: è valido su tutti i prodotti dello store, fino ad un massimo di 500€ di sconto. Segnaliamo che il codice è attivo anche per i prodotti già a prezzo ribassato! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Di seguito trovi alcune occasioni imperdibili che abbiamo selezionato per te: non dimenticare di utilizzare il codice COUPONPERTE15 per ottenere il prezzo indicato! Tutti gli articoli sono spediti dai magazzini italiani dello store con spedizione gratis a partire da 35€.

