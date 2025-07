Il nuovo ventilatore da scrivania Xiaomi è leggero, compatto e funziona con Google e Alexa

Gli store ufficiali europei (al momento manca all’appello quello italiano) hanno dato il benvenuto a Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan. Si tratta di un nuovo ventilatore da scrivania dotato di funzionalità smart, dal look minimale e dotato di un corpo leggero e compatto.

Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan: caratteristiche e prezzo del nuovo ventilatore compatto

Crediti: Xiaomi

I Mi Fan in cerca di un prezioso alleato contro l’afa estiva sono stati accontentati anche quest’anno, con Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan. Stavolta la casa di Lei Jun non ha optato per una soluzione a piantana bensì per un modello da scrivania dal tocco minimale e dotato di funzioni smart.

Non fatevi ingannare dalle sua dimensioni compatte: il nuovo ventilatore Xiaomi è in grado di offrire fino a 100 livelli di velocità, con un funzionamento a basso rumore (fino a 28.4 dB) ed un raggio d’azione fino a 10 metri di distanza. Il tutto con un occhio ai consumi e con una batteria integrata, ricaricabile tramite USB-C.

Crediti: Xiaomi

Il suo particolare design permette di posizionare il getto d’aria con la massima libertà: parliamo di un’oscillazione fino a 120° in orizzontale e fino a 100° in verticale. Trattandosi di un dispositivo smart si collega allo smartphone tramite l’app Xiaomi: da qui è possibile accendere o spegnere il ventilatore, regolare la potenza e quant’altro. Inoltre supporta i comandi vocali tramite Alexa e Google Home, per un’esperienza smart completa a tutto tondo.

Il prezzo del nuovo ventilatore Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan è di 99,9€ per vari mercati europei (come Francia e Germania) mentre viene proposto a 89,9€ in Spagna. Purtroppo nel momento in cui scriviamo il prodotto non è disponibile nello store ufficiale italiano e non è dato di sapere se e quando verrà lanciato da noi.