Redmi Turbo 5 e POCO X8 Pro saranno ancora più premium

Si torna a parlare di mid-range di casa Xiaomi, stavolta con un primissimo sguardo a Redmi Turbo 5 e al cugino occidentale POCO X8 Pro. Si prospettano due dispositivi ancora più premium, con caratteristiche prese dalla fascia superiore ma ad un prezzo accessibile.

Redmi Turbo 5 in Cina e POCO X8 Pro per i mercati Global: spuntano i primi indizi sui nuovi mid-range

X7 Pro – Crediti: POCO

La storia di POCO è costellata di rebrand di smartphone Redmi: proprio di recente abbiamo scoperto nuovi dettagli su Redmi K90 Pro, il flagship che dovrebbe arrivare da noi come POCO F8 Ultra.

Le ultime novità si inseriscono proprio in questo filone e riguardano tanto Redmi Turbo 5 (atteso in Cina) che il nostro POCO X8 Pro. Stando ad un noto insider cinese dovremmo avere uno schermo Flat da 6,6″ di diagonale con risoluzione 1.5K, in linea con i device attuali.

Tra le altre caratteristiche ci sarebbe una robusta struttura in metallo ed una batteria capiente ma dal corpo sottile, quindi realizzata con tecnologia al silicio-carbonio. Redmi Turbo 4 monta un’unità da 6.550 mAh con ricarica da 90W mentre il successore dovrebbe alzare ulteriormente il tiro.

Visti i precedenti è probabile che ritroveremo un chipset MediaTek (magari l’inedito Dimensity 8500 Ultra) insieme ad una doppia fotocamera con OIS e ultra-wide, ma senza teleobiettivo.

Tutti i prossimi rebrand Redmi/POCO

Come abbiamo già sottolineato all’interno dell’articolo, POCO attinge a piene mani da Redmi: vari modelli lanciati in Cina trovano spazio a livello internazionale tramite il brand partner di Xiaomi e lo stesso dovrebbe avvenire anche con i prossimi dispositivi. Volendo fare delle ipotesi sulla base degli smartphone attuali dovremmo avere:

POCO F8 , rebrand di Redmi Turbo 5 Pro

, rebrand di Redmi Turbo 5 Pro POCO F8 Pro e F8 Ultra , rebrand di Redmi K90 e K90 Pro

, rebrand di Redmi K90 e K90 Pro POCO X8 e X8 Pro, rebrand di Redmi Note 15 Pro cinese (solitamente ci sono delle differenze tra i modelli asiatici e quelli occidentali) e Redmi Turbo 5

Stiamo parlando di dispositivi inediti e le cose potrebbero cambiare in corso d’opera. Quindi è bene prendere queste informazioni con cautela e nel frattempo attendiamo dettagli ufficiali da parte di Xiaomi.