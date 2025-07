Questi Xiaomi riceveranno HyperOS 3 già al lancio

Al momento da parte della compagnia cinese tutto tace, ma qualcosa ha iniziato a muoversi sotto la superficie. Nelle ultime settimane hanno fatto capolino i primi dettagli su HyperOS 3 (grazie alle build interne), la prossima versione dell’UI proprietaria di Xiaomi. Ma quali saranno i primi smartphone ad averla a bordo? Spunta una prima lista, con qualche “conferma” anche per noi occidentali.

Ecco i primi smartphone Xiaomi e Redmi che riceveranno HyperOS 3 (sia out of the box che tramite aggiornamento)

Xiaomi 15

Come al solito è bene prendere tutto con cautela, dato che non si tratta di un elenco ufficiale. Basata su Android 16, l’ultima HyperOS 3 dovrebbe vedere la luce entro fine settembre, contestualmente al lancio cinese della serie Xiaomi 16.

Solitamente la presentazione dei top di gamma Xiaomi avviene nella seconda metà di ottobre, ma stavolta tutto sarebbe stato anticipato a causa del debutto dello Snapdragon 8 Elite 2 (il nome è ancora provvisorio), fissato nel periodo dal 23 al 25 settembre.

Gli smartphone con HyperOS 3 preinstallato sarebbero due:

Xiaomi 16

Xiaomi 16 Pro

Si vocifera dell’esistenza di Xiaomi 16 Pro Max, ma al momento è bene prendere questa informazione come un semplice rumor. C’è poi un altro smartphone “inedito”, che dovrebbe fare capolino nei mercati Global nel corso delle prossime settimane:

Per quanto riguarda gli smartphone che si aggiorneranno poco dopo la presentazione di HyperOS 3 (in Cina), ecco il presunto elenco:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 14T Pro (Global, quindi in un secondo momento)

(Global, quindi in un secondo momento) Redmi K70 Ultra

Redmi K80 Ultra

Per concludere vi lasciamo con la lista provvisoria degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che dovrebbero ricevere l’aggiornamento ad HyperOS 3. Anche in questo caso si tratta di un elenco non ufficiale, quindi da considerare con cautela.

Le novità di HyperOS 3 (finora)