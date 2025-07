Redmi Note 15 Pro+ sarà il primo della serie con comunicazione satellitare

Nel corso delle prossime settimane Xiaomi dovrebbe presentare i nuovi smartphone della serie Redmi Note e tra questi potrebbe esserci una sorpresa. L’ultima novità riguarda Redmi Note 15 Pro+, fresco di certificazione: il modello di punta della famiglia potrebbe essere il primo smartphone della costola di Xiaomi dotato del supporto alla comunicazione satellitare, una funzionalità esclusiva dei top di gamma.

Redmi Note 15 Pro+ con il supporto alla comunicazione satellitare: una prima volta interessante per la costola di Xiaomi

Crediti: Weibo

Il primo smartphone Xiaomi con il supporto alla comunicazione satellitare è stato il modello 14 Ultra, seguito di recente dal versione rinnovata 15 Ultra. Per Redmi ancora nulla, ma le cose potrebbero cambiare molto presto; tuttavia non sarà un top di gamma ad avere questa novità, bensì uno smartphone di fascia medio-alta.

Il prossimo Redmi Note 15 Pro+ (certificato 25104RADAC) dovrebbe offrire il supporto alla comunicazione satellitare: come di consueto riguarderà la versione cinese e non è dato di sapere se la funzione sarà mantenuta anche nel passaggio alla versione Global.

Utilizzata ampiamente nel mondo Apple, la comunicazione satellitare non ha mai trovato ampio spazio per quanto riguarda il panorama Android. Si tratta di una feature limitata a determinati modelli (compresi gli ultimi Galaxy S25); inoltre per quanto riguarda i brand cinesi, spesso viene inserita in patria ma tagliata nel passaggio ai mercati internazionali.

Di conseguenza non è chiaro quale sarà il destino di Redmi Note 15 Pro+ in versione Global. Questo tipo di connettività è utile in regioni remote o scarsamente coperte dalla rete mobile e potrebbe fare comodo anche alle nostre latitudini.

Il debutto dei nuovi smartphone della serie Redmi Note è atteso per agosto 2025 (in Cina), quindi non resta che pazientare ancora un po’ per scoprire tutte le novità della gamma.