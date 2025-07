Redmi Note 14 SE 5G ufficiale: stesse specifiche, ma si tinge di cremisi

Il “nuovo” Redmi Note 14 SE 5G altro non è che una versione alternativa di Redmi Note 14 5G in versione Global (da non confondere con il modello italiano, dotato di alcune specifiche differenti). Sul fronte del design e della scheda tecnica tutto resta uguale, ma c’è un’aggiunta: l’inedita colorazione Crimson Art, che va ad affiancare le classiche Mystic White e Titan Black.

Redmi Note 14 SE 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Redmi

La variante rossa è caratterizzata da una doppia finitura lucida nella parte superiore e opaca in quella inferiore; l’aspetto è decisamente premium, con un effetto finale elegantissimo.

Il resto delle specifiche non cambia: abbiamo uno schermo AMOLED da 6,67″ a 120 Hz, un chipset Dimensity 7025 Ultra, 5.110 mAh di batteria con ricarica da 45W e una fotocamera da 50 MP (LYT-600) con OIS, accompagnata da un ultra-wide ed un obiettivo macro.

Il modello italiano monta un sensore da 108 MP ed attiva con Android 14; la nuova variante Global è dotata invece di Android 15 e HyperOS 2.

Il prezzo di Redmi Note 14 SE 5G è circa 148€ al cambio attuale (14.999 INR per la sola variante da 6/128 GB). Il dispositivo è stato lanciato in India e al momento non è dato di sapere se la colorazione Crimson Art arriverà anche per il nostro Redmi Note 14 5G. Segnaliamo che il mid-range è in promozione a 157€ con il coupon “COUPONPERTE15“, valido fino al 31 luglio.

Redmi Note 14 SE 5G – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 162,4 x 75,7 x 7,99 mm, 190 grammi

Colorazioni: Crimson Art, Mystic White, Titan Black

Certificazione: IP64

Display: Flat AMOLED 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate 120 Hz, colore a 10 bit, 2.100 nit di luminosità di picco, PWM Dimming a 960 Hz, protezione Gorilla Glass 5

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento passivo (grafite)

SoC: MediaTek Dimensity 7025 Ultra, 6 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 2,5 GHz – Cortex-A78 6 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU: IMG BXM-8-256

RAM: 6 GB LPDDR4X

Storage: 128 GB UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

Batteria: 5.110 mAh

Ricarica: 45W

Fotocamera: tripla 50 + 8 + 2 MP (f/1.5-2.2-2.4) con LYT-600, OIS, ultra-wide e macro

Selfie camera: 20 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, mini jack 3.5 mm

Sistema operativo: Android 15 con HyperOS 2

