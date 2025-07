Redmi K Pad arriverà anche Global: diventerà Xiaomi Pad Mini oppure POCO F Pad?

Durante l’evento estivo di Xiaomi, la compagnia cinese ha presentato in patria Redmi K Pad, tablet con specifiche di punta ed un formato compatto. Come avviene spesso per i modelli della famiglia K, questo dispositivo dovrebbe arrivare in versione Global con il marchio POCO oppure Xiaomi: ecco i primi indizi sul debutti internazionale.

Redmi K Pad diventerà POCO F Pad o Xiaomi Pad Mini nei mercati Global: ecco le ultime indiscrezioni sul tablet di punta

Crediti: Redmi

Il nuovo tablet del brand avrà una versione Global: Redmi K Pad è stato certificato presso vari enti con la sigla 25079RPDCG. Il numero di modello coincide con quello cinese mentre la lettera finale “G” è sempre destinata ai prodotti internazionali.

Manca il nome commerciale quindi non è ancora certo se arriverà come un prodotto Redmi o POCO: secondo i leak precedenti dovrebbe uscire dalla Cina come POCO F Pad, oppure come Xiaomi Pad Mini.

Crediti: xpertpick

Comunque c’è un dettagli importante: oltre a K Pad sono spuntati anche altri tre dispositivi Xiaomi siglati 25097RP43G, 25091RP04G e 25099RP08G. Proprio quest’ultimo modello è interessante dato che si tratta proprio di un tablet POCO.

Redmi K Pad è arrivato in Cina a giugno, ma potrebbe presto far capolino anche in versione Global, sebbene al momento ci sia un po’ di incertezza sul brand che “prenderà possesso del tablet”: secondo le indiscrezioni, infatti, il tablet di Redmi potrebbe debuttare nel resto del mondo come Xiaomi Pad Mini, ma non è escluso che possa diventare POCO F Pad. Il rilascio global, tuttavia, sembrerebbe essere atteso sul mercato a settembre.

Anche il flagship Redmi K80 Ultra dovrebbe cambiare marchio: è atteso in versione Global come Xiaomi 15T Pro (ma con delle differenze rispetto alla variante cinese).

Crediti: xpertpick

Aspettando di saperne di più facciamo il punto della situazione su Redmi K Pad, lanciato in Cina durante l’evento Xiaomi del 26 giugno. Si tratta del primo tablet di punta, appartenente alle famiglia K (ossia la serie “superiore” di Redmi), mosso dal Dimensity 9400+ di MediaTek e dotato di uno schermo LCD IPS da 8,8″.

Scheda tecnica

dimensioni e peso – 205,13 x 132,03 x 6,46 millimetri per 326 grammi

display LCD da 8,8″ 3K, 403 PPI, refresh rate a 165 Hz, luminosità 700 nit

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,73 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

8/12/16 GB GB di RAM LPDDR5X

256/512 GB/ 1 TB di storage UFS 4.1 non espandibile

batteria al silicio-carbonio da 7.500 mAh con ricarica da 67W

fotocamera 13 MP OV13B f/2.2 con PDAF

selfie camera 8 MP OV08F f/2.28

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Speaker stereo, doppia porta USB-C 3.0

Android 15 con HyperOS 2

Ultimo aggiornamento: 21 luglio