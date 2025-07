Redmi 15 è anche 4G: specifiche e prezzo leak per l’Italia

Ora che la gamma top è completa tutti i leak puntano in direzione dei prossimi budget phone di Xiaomi, stavolta con un occhio anche alla connettività LTE. Redmi 15 4G è stato avvistato presso un rivenditore online italiano con tanto di immagini, dettagli sulle specifiche ed il possibile prezzo alle nostre latitudini.

Redmi 15 4G, ci sono già immagini, specifiche e prezzo leak: ecco tutto quello che sappiamo del budget phone Xiaomi

Il look della versione 4G è molto simile a quello di Redmi 15 5G: c’è un modulo fotografico rettangolare con un apparente trittico di sensori (in realtà sarebbero due), il flash LED ed uno schermo piatto con un foro centrale per la fotocamera. Come colori esclusivi la variante 5G presenta un modello verde mentre la controparte LTE offre una versione viola.

Il display di Redmi 15 4G avrebbe una diagonale di 6,9″ e una risoluzione Full HD; il chipset octa-core è sconosciuto ma dovrebbe trattarsi di una soluzione basilare, fino a 2 GHz. Come il fratello 5G, spunta una batteria da 7.000 mAh con ricarica da 33W.

Tra le altre caratteristiche una fotocamera principale da 108 MP, Android 15 come software, il supporto Dual SIM, la certificazione IP64 e l’NFC per i pagamenti contactless.

Il lancio in Europa sarebbe imminente anche se per ora non ci sono dettagli precisi. Secondo il rivenditore italiano Redmi 15 4G dovrebbe debuttare al prezzo di 184,9€ per la versione da 8/256 GB, ma come al solito l’ultima parola spetta a Xiaomi.

Scheda tecnica presunta