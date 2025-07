Il frullatore portatile Xiaomi arriva in Italia: le tue bevande rinfrescanti ovunque

Sei sempre in movimento ma non vuoi rinunciare alle tue bevande preferite? Il frullatore portatile Xiaomi Portable Blender ti permette di goderti un memento di freschezza ovunque ti trovi grazie al suo design compatto: un gadget imperdibile, specialmente ora che siamo in piena estate.

Xiaomi Portable Blender: caratteristiche e prezzo del nuovo frullatore portatile

Crediti: Xiaomi

Al momento il frullatore portatile di Xiaomi è presente nello store ufficiale ma non ci sono ancora dettagli su prezzo e disponibilità. Probabilmente sarà acquistabile nel corso dei prossimi giorni mentre per quanto riguarda il prezzo per ora possiamo basarci su quello dello store spagnolo (29,9€). Intanto vi segnaliamo che il prodotto è disponibile su AliExpress in sconto a 22,9€ con il coupon “FSIT03“.

Xiaomi Portable Blender è una soluzione senza fili, compatta e dal design portatile: il tuo succo è pronto in soli 40 secondi grazie al motore CC da 19.500 giri al minuto (con una potenza di 45W) mentre la lama tritaghiaccio è un tocco aggiuntivo per le tue bevande rinfrescanti (per il massimo sollievo contro la calura estiva).

Crediti: Xiaomi

La batteria ricaricabile da 1.300 mAh consente di preparare fino a 12 bicchieri con una carica completa; la porta USB-C consente di alimentare il dispositivo con la massima comodità, anche in viaggio (senza la necessità di caricatori aggiuntivi).

Il dispositivo ha una capienza di 300 ml e grazie alla guarnizione ermetica a 360° può essere riposto in borsa senza il rischio di inconvenienti.

