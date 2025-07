Xiaomi Pad Mini sarà il tablet compatto per i mercati Global

Le prossime novità della casa cinese sono attese per il mese di settembre: si vocifera da tempo di Xiaomi 15T e 15T Pro ed ora è spuntata anche un’aggiunta. Una certificazione rivela l’esistenza di Xiaomi Pad Mini, tablet compatto che forse conosciamo già bene.

Xiaomi Pad Mini in arrivo insieme alla serie Xiaomi 15T: cosa sappiamo del nuovo tablet compatto

Crediti: Xiaomitime

Il lancio del nuovo tablet del brand è atteso per settembre, anche se al momento mancano conferme ufficiali. Il dispositivo è stato avvistato in una certificazione con il nome commerciale Xiaomi Pad Mini, che non lascia spazio a dubbi.

Di certo si tratterà di un tablet in formato compatto e vista la linea attuale dell’azienda è impossibile non farsi venire in mente Redmi K Pad: probabilmente il modello Xiaomi sarà un rebrand per i mercati Global. Si vociferava di una possibile variante chiamata POCO F Pad: non è da escludere che in certi mercati il tablet possa arrivare effettivamente sotto la bandiera di POCO.

Crediti: Xiaomitime

Il “nuovo” dispositivo è atteso insieme a Xiaomi 15T e 15T Pro, i prossimi flagship di mezzo dell’azienda. In entrambi i casi sono trapelati vari dettagli, insieme a certificazioni che ne confermano il nome commerciale.

Xiaomi Pad Mini – Scheda tecnica presunta