Xiaomi MIX Flip 3 ha un periodo d’uscita, ma ci sono brutte notizie

I principali flagship di quest’anno sono ormai ufficiali ma in casa Xiaomi i lavori continuano senza sosta. Mentre i Mi Fan si godono i nuovi modelli dietro le quinte sono in sviluppo i dispositivi della prossima generazione. Tra questi, nonostante il netto anticipo, è spuntato anche Xiaomi MIX Flip 3 ma con una brutta notizia per gli utenti occidentali.

Xiaomi MIX Flip 3 certificato: c’è il mese d’uscita ma manca all’appello la versione Global

Crediti: xiaomitime

Il lancio dell’attuale Xiaomi MIX Flip 2 è avvenuto a giugno in Cina; il telefono è stato certificato in versione Global già da tempo e dovrebbe arrivare nei mercati internazionali nel corso dei prossimi mesi. Il predecessore è stato lanciato in Italia lo scorso settembre quindi non è da escludere la stessa finestra temporale.

Nel frattempo la compagnia di Lei Jun ha iniziato i lavori sul prossimo Xiaomi MIX Flip 3: il top di gamma pieghevole è stato certificato con le sigle 2603EPX2DC e 2603APX0AC. La prima fa rifermento al modello standard mentre la seconda riguarda la variante con il supporto alla comunicazione satellitare (finora assente per la gamma).

I numeri 2603 sono ormai una tradizione per i Mi Fan: solitamente indicano il periodo d’uscita e in questo caso si tratta di marzo 2026. Il flip phone dovrebbe debuttare prima del previsto e il motivo potrebbe essere legato all’uscita anticipata dello Snapdragon 8 Elite 2 (in arrivo a settembre, potrebbe aver spinto molti produttori a rilasciare in anticipo i rispettivi flagship).

Comunque è interessante notare che entrambe le versioni di Xiaomi MIX Flip 3 fanno riferimento alla Cina: al momento manca la certificazione Global. Di solito i vari modelli vengono certificati insieme, quindi l’assenza della variante internazionale è di certo un brutto segno.

A questo punto le ipotesi sono due: il prossimo flip phone resterà un’esclusiva cinese oppure sarà certificato Global in un secondo momento. Segnaliamo che al momento c’è anche un altro dispositivo in bilico: Xiaomi MIX Fold 5 non arriverà nel 2025 e i piani della casa cinese non sono ancora chiari al riguardo.