HyperOS 3: diamo un primo sguardo alla nuova Isola Dinamica di Xiaomi

Mentre siamo in attesa del rilascio per tutti di HyperOS 2.3 (basata su Android 16) sono in corso i lavori sulla prossima versione dell’interfaccia di Xiaomi. HyperOS 3 dovrebbe fare capolino a fine settembre e timidamente stanno iniziando a fare capolino i primi leak. Oggi tocca alla nuova Smart Island, un elemento pensato per nascondere il modo intelligente il punch hole, in stile Isola Dinamica di Cupertino.

HyperOS 3: la nuova interfaccia di Xiaomi aggiorna anche la sua Smart Island

Xiaomi utilizza già una Smart Island ma al momento è limitata solo ad alcune funzionalità (come mostrare la modalità silenziosa o la ricarica del telefono). Tuttavia con HyperOS 3 questo elemento grafico dovrebbe diventare più dinamico ed utile, come mostrato da un’immagine leak trapelata in queste ore.

Sembra che la Smart Island potrà essere utilizzata anche per visualizzare la musica, lo stato delle cuffie e probabilmente ci saranno anche altre funzionalità. Lo spazio occupato si fa più ampio, ma non è da escludere che la porzione sfruttata varierà in base al tipo di feature in uso.

Purtroppo non ci sono altri dettagli né immagini. Per quanto riguarda HyperOS 3, il lancio dovrebbe avvenire entro fine settembre insieme ai nuovi smartphone della serie Xiaomi 16. La nuova UI introdurrà un design più pulito e minimale (c’è anche un’immagine leak) e dovrebbe avere anche uno stile ispirato al nuovo design Liquid Glass di Cupertino. Non mancheranno sfondi dinamici interattivi ed altri elementi per personalizzare l’esperienza.

Aspettando di saperne di più in via ufficiale, abbiamo stilato una lista provvisori degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che dovrebbero ricevere il nuovo aggiornamento.