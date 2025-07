Niente Liquid Glass per Xiaomi? Nuove immagini da HyperOS 3

Con la presentazione del nuovo software di Cupertino ha iniziato a farsi strada un’ipotesi: Xiaomi utilizzerà un design in stile Liquid Glass per HyperOS 3? Le nuove immagini leak pubblicate in rete mostrano un ennesimo sguardo all’interfaccia della casa cinese, ma stavolta non sembra esserci traccia del look in vetro della rivale.

Spuntano nuove immagini da Xiaomi HyperOS 3 ma non c’è traccia del design Liquid Glass

Con iOS 26 Apple ha svelato al mondo il look dei prossimi iPhone e iPad, caratterizzato dal cosiddetto design Liquid Glass, ossia uno stile traslucido che ricorda la superficie del vetro (con i suoi riflessi).

Secondo un insider cinese Xiaomi dovrebbe utilizzare un aspetto simile per HyperOS 3, la prossima versione della sua interfaccia proprietaria. Solitamente abbiamo a che fare con un leaker abbastanza affidabile, ma stavolta non sembra aver visto giusto.

Sia la prima immagine leak tratta da HyperOS 3 che i nuovi screenshot mostrano uno stile familiare per la schermata home ed un menu a schede che ricorda Android 16.

Tuttavia non sembrano esserci elementi che richiamano al Liquid Glass in stile Cupertino. Le cose potrebbero cambiare in corso d’opera dato che parliamo di un software ancora inedito.

Comunque il lancio potrebbe essere molto vicino: si vocifera di una presentazione già a luglio ma i primi telefoni equipaggiati con HyperOS 3 non possono che essere quelli della serie Xiaomi 16 (in arrivo in Cina a settembre, secondo le ultime indiscrezioni).

Aspettando di saperne di più in via ufficiale, date un’occhiata alla lista provvisoria degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che dovrebbero ricevere il nuovo aggiornamento.