HyperOS 3 come iOS 26: Xiaomi si ispira al design Liquid Glass?

A giugno Apple ha annunciato iOS 26 ed un cambio di stile per la sua interfaccia: il nuovo look si chiama Liquid Glass ed è ispirato all’effetto del vetro. Il risultato finale è elegante e minimale, anche se nulla di trascendentale o inedito. Nonostante ciò sembra che Xiaomi potrebbe prendere ispirazione dalla rivale statunitense per la futura HyperOS 3.

Xiaomi potrebbe prendere ispirazione da Apple e iOS 26: Liquid Glass in arrivo su HyperOS 3

Crediti: Xiaomi

A rivelando è Digital Chat Station, un insider cinese che conosciamo bene e che si è rivelato affidabile in varie occasioni. Secondo il leaker la prossima versione dell’interfaccia di Xiaomi sarà caratterizzata da uno stile vicino al design Liquid Glass di Apple.

Il nuovo look di iOS 26 è stato annunciato nelle scorse settimane insieme a tante altre novità: come anticipato anche in apertura si tratta di un stile che richiama il vetro, con un effetto traslucido che abbraccerà ogni aspetto dell’interfaccia (la schermata Home, le icone, le app di sistema e così via).

Crediti: Apple

Conosciamo l’effetto finale del software di Apple ma per quanto riguarda Xiaomi non ci sono immagini. L’insider si è limitato a svelare che HyperOS 3 avrà un design ispirato al Liquid Glass, ma senza altri dettagli.

Come per Cupertino, il design in vetro riguarderà tutte le applicazioni di sistema e l’interfaccia in generale. Restiamo in attesa di novità, anche perché in questo momento siamo alle prese con un rumor. Nel frattempo vi segnaliamo la lista degli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO che dovrebbero ricevere l’aggiornamento ad HyperOS 3.

Per i più curiosi ci sono anche delle primissime immagini che svelano alcuni dei cambiamenti nel look. L’uscita del nuovo software della casa di Lei Jun sarebbe fissata per fine settembre, in concomitanza con il lancio della serie Xiaomi 16.