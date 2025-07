Niente Telefono Google per Xiaomi: il cambio di rotta con HyperOS 3?

Man mano che ci addentriamo nell’estate le indiscrezioni sulla prossima versione dell’UI di Xiaomi si fanno più intense. HyperOS 3 è ormai ad un passo dal debutto e tra le novità potremmo dire addio all’app Telefono di Google in favore di una soluzione proprietaria.

Xiaomi potrebbe non utilizzare Telefono Google per HyperOS 3, in favore di una soluzione proprietaria

La casa di Lei Jun utilizza applicazioni proprie per varie funzionalità ma principalmente in Cina; la versione Global del software di Xiaomi utilizza app di Google e tra queste c’è anche il Telefono. Tuttavia le cose dovrebbero cambiare con HyperOS 3: la prossima incarnazione dell’UI del brand potrebbe avere una nuova app per le telefonate.

Le prime immagini mostrano un design pulito e minimale, nel perfetto stile della compagnia cinese. Nulla di trascendentale, ma un’interfaccia chiara e leggibile.

La scelta di Xiaomi non stupisce: anche Samsung ha introdotto il proprio Telefono nativo con One UI. Si tratta di un’applicazione completa a tutto tondo, con tanto di registrazione delle chiamate.

Insomma, i vari produttori si stanno muovendo verso soluzioni indipendenti e sembra che anche Google sia propensa: il colosso statunitense ha ormai interrotto il supporto per le app AOSP Telefono e Messaggi. Questo vuol dire che i brand sono costretti a creare app proprie, non potendo fare affidamento sui software open source di Big G.

Tornando ad HyperOS 3, c’è già una lista provvisoria di smartphone che dovrebbero ricevere l’aggiornamento; inoltre hanno fatto capolino alcune immagini che anticipano il design (e c’è anche una nuova funzione in stile “Isola Dinamica”). Per l’uscita ci sono dei dubbi: alcuni insider parlano di una possibile presentazione entro fine luglio, ma l’ipotesi più plausibile è che ci sarà da attendere almeno fino a settembre.