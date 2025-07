Con Xiaomi HyperOS 3 arriveranno le App Recenti in stile iOS

La prossima versione dell’interfaccia di Xiaomi è attualmente in fase di test (a porte chiuse), eppure stanno emergendo vari dettagli. Tra le novità di HyperOS 3 arriva una funzionalità mutuata da Cupertino e già avvistata in precedenza: le App Recenti guadagnano un nuovo look opzionale, in stile iOS.

Xiaomi HyperOS 3: come cambieranno le App Recenti grazie al nuovo look ispirato ad iOS

Crediti: hyperosinsider

Nei mesi passati è emersa l’esistenza di una schermata delle App Recenti simil iOS, ossia con schede impilate e scorrimento orizzontale. La funzionalità avrebbe dovuto trovare spazio in una delle recenti versioni del software Xiaomi, ma alla fine non è mai stata implementata.

Per fortuna sembra che l’attesa finirà con HyperOS 3: la prossima incarnazione dell’UI del brand introdurrà il nuovo design delle App Recenti. All’interno del codice è emersa una stringa che lascia poco spazio ai dubbi e riporta la voce IOS_SCHEME all’interno del Launcher di sistema.

Non abbiamo la certezza assoluta visto che l’ultima parola spetta sempre a Xiaomi, ma il software non mente: la funzione è implementata e dovrebbe trovare spazio con uno dei prossimi aggiornamenti del Launcher.

Probabilmente il debutto coinciderà con il lancio ufficiale di HyperOS 3: ci aspettiamo che il nuovo major update venga presentato verso fine settembre, insieme alla serie Xiaomi 16.