Puoi provare in anticipo le prime app di Xiaomi HyperOS 3

Tutti i top di gamma di Xiaomi (compreso il nuovo pieghevole MIX Flip 2) sono ufficiali ed è tempo di attendere la prossima generazione di punta. Il debutto partirà dalla Cina – come di consueto – e arriverà anche la nuova versione dell’interfaccia del brand. HyperOS 3 sarà annunciata in patria entro fine anno ma è già possibile provare in anticipo alcune applicazioni.

Xiaomi HyperOS 3: le prime app di sistema sono già disponibili al download per tutti

Crediti: Xiaomi

Di recente Xiaomi ha dato il via al programma di test a porte chiuse: nelle ultime settimane sono spuntate anche le prime anticipazioni, con l’ultima che vede la schermata delle App Recenti rinnovata (con un look in stile iOS).

Ci aspettiamo nuove funzionalità e migliorie nel design, ma per il momento i dettagli sono risicati. Nel frattempo sono state aggiornate anche varie applicazioni di sistema: si tratta delle Note, il Calendario, l’Orologio ed altre ancora. Tutte le app sono compatibili con HyperOS 2, quindi dovrebbero funzionare senza problemi.

Non sembrano essere presenti delle novità a livello di design, almeno in questo primo update. Non è da escludere che Xiaomi possa cambiare look con un aggiornamento successivo, quindi al momento è ancora tutto in divenire.