Xiaomi Casa Dolce Casa: prendersi cura dell’ambiente domestico non è mai stato così economico

I saldi estivi sono iniziati in tutta Italia e Xiaomi non ha voluto essere da meno con una nuova promozione dedicata a tutta la famiglia e agli animali domestici. Con le offerte “Casa Dolce Casa” sullo store ufficiale del celebre brand cinese arrivano una serie di bundle che permettono di portare a casa aspirapolvere, robot, ventilatori, purificatori d’aria e tanto altro a prezzi incredibilmente scontati.

Prenditi cura della casa con le offerte smart di Xiaomi

Crediti: Xiaomi

Con la promozione Casa Dolce Casa, Xiaomi ha davvero pensato a tutta la famiglia: grazie ad un serie di bundle, infatti, è possibile acquistare a prezzi super scontati interi kit per la pulizia, per rinfrescare casa ed essere sicuri di eliminare qualsiasi tipo di allergene. Per gli amici a quattro zampe, inoltre, la promozione permette di portare a casa un intero set smart per il benessere di cani e gatti, con tato di ciotola smart e webcam per monitorarli quando siamo lontani. Di seguito tutti i bundle disponibili.

Pet Combo 1: 199€

Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2

Xiaomi Smart Pet Fountain 2

Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier

Pet Combo 2: 219.99€

Xiaomi Smart Pet Food Feeder 2

Xiaomi Smart Pet Fountain 2

Xiaomi Smart Pet Care Air Purifier

Xiaomi Smart Camera C200

Summer Fan Combo 1: 179.99€

Mi Smart Standing Fan 2

Xiaomi Temperature and Humidity Monitor Clock

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Summer Fan Combo 2: 139.99€

Xiaomi Smart Tower Fan 2

Xiaomi Temperature and Humidity Monitor 2

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact

Anti-Allergy Combo: 229.99€

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro

Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro

Cleaning Super Combo: 249.99€

Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum

Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite

Cleaning Combo: 289.99€

Xiaomi Robot Vacuum S20+

Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite

Per tutte le altre offerte e bundle, vi lasciamo alla pagina ufficiale della promozione di Xiaomi, dove troverete anche le combinazioni di colori in cui sono disponibili i vari prodotti.

