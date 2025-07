La auto Xiaomi usciranno dalla Cina, ma ci sarà da attendere parecchio

Le ultime novità sul futuro di Xiaomi Auto, divisione della compagnia cinese dedicata alla produzione di veicoli elettrici, arrivano direttamente da Lei Jun. Lo storico fondatore del brand conferma che le vendite delle auto elettriche fuori dalla Cina partiranno dal 2027.

Xiaomi Auto conferma i piani per vendere fuori dalla Cina, eppure la strada è ancora lunga

Crediti: Xiaomi

Per ora la compagnia continuerà a concentrarsi sul mercato cinese, che sta dando grandissime soddisfazioni. Il modello del debutto SU7 è stato un successo e lo stesso è avvenuto di recente con YU7, il primo SUV di Xiaomi.

Già in precedenza il brand aveva indicato il 2027 come l’anno per le potenziali spedizioni all’estero dei suoi veicoli elettrici ed ora sembra che le cose si siano fatte più concrete (anche se comunque ci sarà da attendere).

Purtroppo la situazione non è tutta rosa e fiori per Xiaomi Auto. Di recente la divisione è stata oggetto di critiche da parte degli utenti cinesi che chiedono a gran voce un aumento della produzione, visti i lunghi tempi d’attesa.

Lei Jun ha confermato l’impegno per aumentare la capacità produttiva, ma non ha svelato altri dettagli.

Il futuro Global di Xiaomi Auto

Questa non è la prima volta che si parla del lancio internazionale delle auto elettriche Xiaomi. Inizialmente il lancio era previsto prima del 2030, lasciando presagire un’attesa enorme; tuttavia il recente cambio di rotta fa ben sperare e la finestra del 2027 è di certo “più vicina”.

In base a quanto emerso in precedenza, nei piani di Xiaomi ci sarebbe il lancio di piccoli lotti in diverse regioni, probabilmente utilizzando i Mi Store come appoggio.

La compagnia avrebbe anche stretto una partnership con Hyperion Leasing (una filiale di Sinomach), che si occupa dell’esportazione di automobili dalla Cina con una particolare attenzione per il mercato russo (questo potrebbe darci un indizio del primo paese in cui arriveranno le auto Xiaomi).