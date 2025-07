Xiaomi 16 Ultra con zoom ottico continuo: il Camera Phone promette bene

Nonostante manchi ancora parecchio al debutto, le indiscrezioni sul prossimo Xiaomi 16 Ultra sono già tante. Comunque l’aspetto più chiacchierato è il comparto fotografico: trattandosi del Camera Phone della serie è impossibile non aspettarsi prestazioni stellari e sembra che la grande novità di questa generazione sarà il teleobiettivo, dotato per la prima volta di zoom ottico continuo.

Xiaomi 16 Ultra, nuovi dettagli leak sulla fotocamera: sarà un Camera Phone da primo della classe

Xiaomi 15 Ultra – Crediti: Xiaomi

Stando a quanto rivelato da Digital Chat Station, noto insider cinese, il prossimo Xiaomi 16 Ultra farà faville in ambito fotografico. Per la prima volta a bordo di uno smartphone della casa di Lei Jun ci sarebbe un teleobiettivo con zoom ottico continuo, un modulo periscopico da 200 MP.

Tuttavia non è chiaro come sarà implementata questa tecnologia. Attualmente Sony Xperia 1 VII utilizza una soluzione con zoom ottico continuo, seguito da Huawei Pura 80 Ultra.

Il flagship del colosso cinese sfrutta un sistema diverso rispetto a Sony, implementando un singolo modulo con due lenti ed un prisma con un meccanismo mobile che consente di passare da una lente all’altra all’occorrenza.

Quindi al momento non sappiamo come funzionerà il teleobiettivo con zoom ottico continuo di Xiaomi 16 Ultra. Per quanto riguarda il resto del comparto, si vocifera di un sensore principale SmartSens da 1″ (50 MP), un ultra-wide LYT-600 (50 MP) ed una selfie camera da da 50 MP. Tra le altre caratteristiche top non mancherebbero lo Snapdragon 8 Elite 2 (ancora inedito) ed una super batteria, forse da ben 7.500 mAh.