Xiaomi 16 Ultra avrà un teleobiettivo super, degno del Camera Phone della serie

Nelle scorse settimane abbiamo già parlato delle novità che potrebbero investire la serie Xiaomi 16, sia a livello generale che con un occhio al comparto fotografico. Stavolta guardiamo più da vicino alla fotocamera di Xiaomi 16 Ultra, il modello di punta della famiglia, con un’aggiunta che riguarderà il teleobiettivo (e non solo).

Xiaomi 16 Ultra sarà il Camera Phone della serie: ecco le novità del comparto fotografico

Xiaomi 15 Ultra – Crediti: Xiaomi

La prossima generazione top di Xiaomi dovrebbe introdurre una grande novità lato fotocamere: si vocifera della fine della collaborazione con Leica, in favore di una tecnologia di imaging proprietaria (ma per ora non ci sono informazioni ufficiali).

Inoltre sembra che i sensori Sony e Light Fusion verranno messi da parte in favore di soluzioni SmartSens, almeno per quanto riguarda i modelli Pro e Ultra. Le ultime novità arrivano da Digital Chat Station: secondo l’insider cinese il prossimo Xiaomi 16 Ultra avrà ancora una volta un teleobiettivo periscopico da 200 MP, stavolta con un sensore Samsung S5KHPE

Stando alle parole del leaker ci aspetterebbero performance di altissimo livello, migliori di quelle del Samsung HP9 a bordo di Xiaomi 15 Ultra. Si tratterebbe di un sensore da 1/1,4″ e pixel da 0,56 µm, in grado di offrire scatti top anche in condizioni di scarsa illuminazione (grazie al maggiore assorbimento della luce, per una nitidezza superiore).

Tra le altre caratteristiche ci sarebbero un obiettivo principale SmartSens da 50 MP, un ultra-wide da 50 MP (LYT-600) ed una selfie camera da 50 MP. Chiaramente è impossibile non aspettarsi il SoC di ultima generazione Snapdragon 8 Elite 2.

Anche lato batteria non sarà da meno: in base a quanto emerso Xiaomi 16 Ultra potrebbe spingersi tra i 7.000 mAh e i 7.500 mAh, con ricarica da 100W e wireless da 50W. Tuttavia è probabile che la versione Global arrivi con una batteria minore, come già avvenuto nel passaggio dai 6.000 mAh di Xiaomi 15 Ultra cinese ai 5.410 mAh della variante internazionale.

Quando esce Xiaomi 16 Ultra?

È ancora presto per una data ufficiale, ma sotto la superficie qualcosa si muove già da ora. Le ultime indiscrezioni parlano di un lancio anticipato a dicembre, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Per il debutto Global l’ipotesi più papabile guarda al MWC 2026 (dal 2 al 5 marzo).