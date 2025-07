Xiaomi 16 Ultra arriverà in anticipo: è l’effetto Snapdragon 8 Elite 2

Il lancio anticipato dello Snapdragon 8 Elite 2, il SoC di punta che alimenterà la prossima generazione di flagship, ha creato un effetto a catena per i principali top di gamma. A quanto pare ciò riguarderà anche Xiaomi 16 Ultra, che potrebbe arrivare addirittura entro fine anno.

Xiaomi 16 Ultra e Xiaomi NAS sono le due novità in arrivo entro fine anno, secondo i leak

Xiaomi 15 Ultra – Crediti: Xiaomi

Il Summit annuale di Qualcomm ha cambiato periodo in varie occasioni: inizialmente fissato per fine novembre nel corso del tempo è stato spostato ad ottobre. L’ultimo cambio di rotta è arrivato quest’anno, con l’evento previsto per il 23 settembre.

L’annuncio anticipato dello Snapdragon 8 Elite 2 (il nome non è ancora ufficiale) dovrebbe avere delle conseguenze anche per vari top di gamma. Xiaomi 16 sarebbe in dirittura d’arrivo entro fine settembre dato che la casa di Lei Jun è solita presentare i suoi flagship a distanza di pochissimo dall’uscita del SoC Snapdragon di turno.

Tutto questo dovrebbe riflettersi anche sul prossimo Xiaomi 16 Ultra: secondo un noto insider asiatico il lancio in Cina del super flagship sarebbe stato anticipato a dicembre (anziché febbraio prossimo). Inoltre ci sarebbe spazio anche per Xiaomi NAS, il primo dispositivo della categoria prodotto dall’azienda.

Crediti: Weibo

Secondo quanto rivelato da uno dei responsabili del brand, l’idea di realizzare un NAS è arrivata “per caso”: un’immagine di marketing per un router accennava ad una configurazione NAS e gli utenti cinesi hanno risposto positivamente alla cosa.

Di conseguenza Xiaomi ha deciso di creare una propria soluzione, ma non aspettatevi un modello di fascia alta professionale o per utenti Pro: si tratterà infatti di un dispositivo plug-n-play alla portata di tutti, pensato per integrarsi con il resto dell’ecosistema smart home del brand.